Le spese di Usaid contestate da Donald Trump ed Elon Musk, dai fumetti transgender ai sospetti su Wuhan

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Le sorti di Usaid sono appese a un filo: Donald Trump e il suo consigliere Elon Musk hanno messo nel mirino le spese e i progetti dell’agenzia Usa per lo sviluppo internazionale. Il sito web è stato oscurato e i licenziamenti sono già cominciati. Secondo Trump, “è tempo che muoia” questa “organizzazione criminale” guidata da “lunatici radicali”.

Trump e Musk smantellano l’Usaid

Sul sito della Casa Bianca è apparso un comunicato di fuoco in cui vengono sciorinate alcune fra le spese effettuate all’estero dall’Usaid (US Agency for International Development).

L’agenzia è stata fino ad oggi guidata da Samantha Powers, indicata dall’amministrazione Biden. La prima mossa di Trump è stata quella di imporre una “pausa” di 90 giorni su tutti gli aiuti all’estero.

Fonte foto: ANSA

Un manifestante regge un cartello davanti alla sede dell’Usaid a Washington il 3 febbraio 2025

Due alti funzionari sono stati licenziati dopo aver cercato di impedire l’accesso di Doge (il dipartimento per l’efficienza governativa di Elon Musk) ai sistemi informatici.

Lunedì 3 febbraio gli impiegati hanno ricevuto l’ordine di non presentarsi al lavoro. Alle guardie all’ingresso sarebbe stato ordinato di non far passare nessuno.

Fra le possibili soluzioni c’è quella di inglobare l’Usaid nel Dipartimento di Stato, il ministero degli Esteri dell’amministrazione americana.

Cos’è l’Usaid

Usaid è una organizzazione nata per promuovere progetti umanitari nel mondo tramite il trasferimento di fondi a organizzazioni non governative, governi stranieri e organizzazioni internazionali.

Nel 2023 Usaid ha gestito progetti per oltre 40 miliardi di dollari elargendo soldi a 130 Paesi. Usaid dà lavoro a più di 10.000 persone, che per due terzi operano fuori dagli Usa.

Fra i progetti Usaid si ricordano l’assistenza ai sudanesi colpiti dalla carestia, gli aiuti ai bambini ucraini e una serie di programmi sanitari ed educativi in Africa. Ma Usaid ha lavorato anche in Italia: negli anni della pandemia, insieme al Distretto Rotary, ha donato centinaia di tablet alle scuole di Lazio e Sardegna.

Perché Trump vuole spegnere Usaid

Nel piano volto a “rendere nuovamente grande l’America”, Donald Trump intende ridurre l’impegno nei confronti del resto del mondo.

Su un altro fronte, l’asse Trump-Musk intende avviare un massiccio piano di tagli al settore pubblico per snellire la burocrazia e dirottare altrove le risorse.

Basterebbe tale combinato disposto a mettere in pericolo la tenuta dell’Usaid. Ma Trump e Musk accusano l’agenzia di voler promuovere l’ideologia gender negli Usa e nel mondo, visione che loro aborrono.

Il sospetto su Wuhan

In una nota dai toni fortemente critici, la Casa Bianca accusa l’Usaid di avere sperperato milioni di dollari commettendo “sprechi” e “abusi” promuovendo progetti “maliziosi” con il favore di una burocrazia che ha compiuto “pochissimi controlli”.

Di seguito si riportano alcuni progetti Usaid che la Casa Bianca considera indicativi di una gestione scorretta:

1,5 milioni di dollari per “promuovere la diversità, l’equità e l’inclusione nei luoghi di lavoro e nelle comunità imprenditoriali della Serbia”;

47.000 dollari per una “opera transgender” in Colombia;

32.000 dollari per un “fumetto transgender” in Perù;

2 milioni di dollari per cambi di sesso e “attivismo LGBT” in Guatemala;

6 milioni di dollari per finanziare il turismo in Egitto;

centinaia di migliaia di pasti “finiti a combattenti affiliati ad al-Qaeda in Siria”.

E fra i progetti indicati ce n’è uno che riguarda Wuhan:

milioni di dollari a EcoHealth Alliance, “coinvolta nella ricerca presso il laboratorio di Wuhan“.