Il video di Elon Musk con la motosega di Milei sul palco: perché è il simbolo del presidente argentino

Il video di Elon Musk con la motosega di Milei ha rapidamente fatto il giro del mondo, diventando uno dei momenti più discussi della Conservative Political Action Conference (CPAC). Durante l’evento, il presidente argentino ha regalato a Musk una motosega rossa con la scritta “¡Viva la libertad carajo!”. Musk l’ha sventolata in aria, definendola “una motosega per la burocrazia”.

Il significato della motosega nella politica di Milei

Il simbolo della motosega è stato introdotto da Javier Milei durante la sua campagna presidenziale nel 2023.

In uno dei suoi comizi a La Plata, Milei ha agitato una motosega accesa davanti ai suoi sostenitori, dichiarando la sua volontà di “tagliare la casta politica e la spesa pubblica”.

Fonte foto: Getty Images

Musk con la motosega e sullo sfondo Milei

Il gesto è stato accolto con entusiasmo da chi lo vedeva come un politico rivoluzionario e pronto a cambiare l’Argentina.

Con un’inflazione superiore al 124% e una crisi economica profonda, la promessa di un drastico ridimensionamento dello Stato ha trovato terreno fertile tra gli elettori.

Il video di Elon Musk con la motosega

Durante il CPAC, Milei ha consegnato a Elon Musk una motosega, simbolo della sua politica di tagli. Musk, incaricato di guidare il Dipartimento per l’efficienza del governo (DOGE) negli Stati Uniti, ha accolto il dono con entusiasmo, alzandolo in aria e definendolo un’arma contro la burocrazia.

Il gesto ha suscitato reazioni contrastanti: da un lato, i sostenitori di entrambi i leader lo hanno visto come una dichiarazione di guerra all’establishment, dall’altro, critici e oppositori hanno denunciato il populismo di entrambi e la spettacolarizzazione della politica.

La motosega donata a Giorgia Meloni

Non è la prima volta che Milei usa la motosega come dono simbolico. Il 21 novembre 2024, durante un incontro bilaterale a Buenos Aires, Milei ha regalato alla premier italiana Giorgia Meloni una statuetta che lo raffigura in giacca e cravatta con una motosega in mano.

Un gesto che ha sottolineato la sintonia politica tra i due leader e l’adozione della motosega come simbolo di riduzione della spesa pubblica.

La premier ha accolto il regalo con un sorriso, mentre Milei ha pubblicato le immagini sui social, rilanciando il suo messaggio politico globale.