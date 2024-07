Mauro Corona e il commento spinto su Bianca Berlinguer all'ultima puntata di È sempre Cartabianca: la reazione

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Mauro Corona l’ha rifatto: nel corso dell’ultima puntata di “È sempre Cartabianca” su Rete 4, andata in onda martedì 2 luglio, l’ospite fisso (nonché scrittore, scultore e alpinista) si è lasciato andare a un commento pirotecnico su Bianca Berlinguer che ha provocato l’immediata reazione della conduttrice.

Mauro Corona e le avances a Bianca Belinguer

Mauro Corona ha più d’una volta lanciato il sasso facendo allusioni ammiccanti e giocando a fare il cascamorto con Bianca Berlinguer. Nell’ultima puntata, però, Corona ha iniziato il suo intervento toccando una serie di argomenti per poi terminare in un inedito affondo frontale.

Il contesto: l’alpinista era stato invitato più volte a “Ballando con le Stelle”. Quando la giornalista è passata a parlare di tradimento, Corona ha aperto le valvole:

Io ballo solo con lei Bianchina, magari in orizzontale!

La replica di Berlinguer a Corona

Apprezzamenti e avances sono ormai gag consolidate che fanno parte della dialettica dello show e delle aspettative del pubblico. Nel corso della puntata precedente, ad esempio, Corona aveva fatto un complimento alla Berlinguer: “Bianchina, mi permetta, questa sera la vedo particolarmente bella, al di là dell’abbigliamento”.

Dopo anni di collaborazione, prima in Rai e poi in Mediaset, Bianca Berlinguer sa ormai come gestire il fenomeno Corona.

Così ha dunque risposto la conduttrice alle esplicite avances coroniane del 2 luglio:

La smetta di dire cose che non deve dire, ogni volta deve andare a questi riferimenti, e per fortuna dobbiamo andare in pubblicità…

Il crescendo durante la puntata

Lontani i tempi delle liti fra Mauro Corona e Bianca Berlinguer (durante una delle quali la conduttrice si prese della “gallina”). Nell’ultima puntata, l’ospite fisso ha iniziato il suo intervento in maniera tranquilla, poi la temperatura in studio è andata alzandosi progressivamente.

Corona ha prima espresso il suo pensiero sull’eleganza: “Io cerco di essere elegante nel cervello, non nel vestire”.

Poi ha commentato la deludente partita dell’Italia contro la Svizzera: “Meno Ferrari e più gol. Questa squadra qui… poveracci. Bisogna puntare sui giovani”.

Mauro Corona e Bianca Berlinguer.

Dopo un accenno alle elezioni francesi, Corona ha poi commentato la recente morte di un alpinista in montagna: “Se morissi, vorrei essere lasciato lì”. La replica di Berlinguer: “Tanto a lei non succede”. La controreplica di Corona: “Bianchina, da quando fa la veggente? Chi l’ha detto che non può succedere?”. La risposta della Berlinguer: “È solo un augurio”.

Corona ha poi raccontato perché preferirebbe morire in montagna: “Ho una grande ammirazione per le infermiere e le badanti che curano i vecchi, ma non mi vedo col pannolone che mi faccio la pipì addosso, preferisco cadere lassù”, in montagna.

Poi ha aggiunto: “Se è una badante come lei quasi quasi ci metto la firma”. La discussione è andata poi avanti, fino all’avance esplicita.