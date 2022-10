Nuova lite tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona a Cartabianca, lo scrittore: "Chiuda il becco"

Ancora scintille tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona nel corso della puntata di ‘Cartabianca’ andata in onda martedì 11 ottobre. Tra la conduttrice e lo scrittore si sono alzati i dissapori mentre si parlava di Partito Democratico.

Nuova lite tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona, cos’è successo

Nel corso della puntata, Mauro Corona ha detto la sua sul Partito Democratico.

Secondo lo scrittore, il PD avrebbe bisogno di un cambiamento dal basso con un rinnovamento del gruppo dirigenziale ancor prima di un cambio di nome.

Bianca Berlinguer non ha gradito l’atteggiamento di Mauro Corona nel corso di Cartabianca

Queste le sue parole: “Io sono di sinistra, ma alcune proposte del centro destra mi trovano a favore. La politica non è una squadra di calcio. Bisogna cancellare di sana pianta questo vecchio PD. Vogliono cambiare nome, ma rimangono gli stessi. Fate proposte nuove, coraggiose, gli altri vanno messi nelle retrovie”.

A quel punto la conduttrice ha tentato di intervenire e subito Mauro Corona ha mostrato risentimento: “Ferma, Bianchina, ferma” per poi sbottare: “Chiuda il becco!”.

“Chiuda il becco!”, la reazione di Bianca Berlinguer

La risposta piccata di Bianca Berlinguer non si è fatta attendere: “Lei a me ‘chiuda il becco’ non lo dice, lo chiuda lei!”.

Gli animi dei due si sono presto scaldati, e Mauro Corona ha continuato: “Inutile che lei difenda una sinistra che ha tradito gli operai, le fabbriche, che si è messa con le banche”, e Bianca Berlinguer ha replicato dicendo che le lotte operaie e più in generale della sinistra, in quel periodo, erano “altri tempi”.

Nuovamente interrotto, Mauro Corona ha minacciato: “Guardi, allora parli lei e me ne vado“.

Corona, del resto, non è certo nuovo alle discussioni con ospiti e conduttrice nello studio di Cartabianca. A settembre, ricordiamo, lo scrittore ha litigato con il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi arrivando a dirgli: “Non dica fesserie!”.

La pace ritrovata

Poco dopo la pace tra la conduttrice e lo scrittore è tornata, ma non senza fatica.

Alla minaccia di Mauro Corona di abbandonare il collegamento, infatti, Bianca Berlinguer ha replicato: “Fossi in lei non me ne andrei”, ma lo scrittore non ha abbandonato la trincea e ha contro-replicato: “Non voglio diventare ridicolo a causa sua”.

Distesi gli animi, Bianca Berlinguer ha concluso: “Questa sera l’ho salvata proprio in extremis, perché lei non conosce il passato”.