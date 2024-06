Alpinista morto sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, precipitato per 300 metri: l'incidente davanti all'amico

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Incidente sul Gran Paradiso. Un alpinista è caduto mentre tentava con un compagno di cordata, una scalata in Val d’Aosta, precipitando per 300 metri e morendo sul colpo. Inutile l’intervento del soccorso alpino.

La caduta dell’alpinista sul Gran Paradiso

Nella mattinata del 17 giugno un alpinista originario della provincia di Vicenza è morto precipitando per oltre 300 metri da una parete sul Gran Paradiso, sulle Alpi della Valle d’Aosta.

La vittima aveva trascorso la notte presso il rifugio Chabod, nei pressi della parte nord della montagna, prima di ripartire per tentare la scalata alla prima luce del mattino insieme a un amico che lo accompagnava.

Fonte foto: Tuttocittà Il Gran Paradiso, dove è accaduto l’incidente

La tragedia è stata notata immediatamente da un’altro gruppo di alpinisti che stava attraversando l’area. I membri della cordata hanno quindi chiamato i soccorsi che sono subito partiti da Cpurmayeur.

La scalata tentata dall’alpinista

Secondo quanto risulta dalle prime informazioni circolate dopo la morte dell’alpinista precipitato sul Gran Paradiso, l‘uomo stava tentando una scalata lungo la parete nord della montagna dopo essere partito insieme a un amico dal rifugio Chabod, dove aveva passato la notte.

Prima di continuare verso la vetta, il sentiero richiede un passaggio in discesa lungo una parte di roccia che normalmente viene fatta in corda doppia per avere una maggiore sicurezza proprio contro le cadute.

Sarebbe stato durante questo passaggio che qualcosa sarebbe andato storto e l’alpinista sarebbe precipitato per circa 300 metri. Una caduta che non gli ha lasciato possibilità di sopravvivere nonostante il pronto intervento del soccorso alpino di Courmayeur.

L’intervento del soccorso alpino

Subito dopo le prime chiamate di emergenza per soccorrere l’alpinista caduto durante una scalata sulla parete nord del Gran Paradiso, si è alzato in volo un elicottero del soccorso alpino della Valle d’Aosta che si è recato sul posto.

Basandosi sulle indicazioni dei testimoni, la squadra di soccorso ha individuato il punto lungo la parete settentrionale della montagna dove l’alpinista stava tentando la scalata insieme a un amico.

Il volo di 300 metri non gli ha però lasciato scampo e i soccorritori non hanno potuto fare altro che recuperare il suo corpo senza vita e riportarlo a valle.