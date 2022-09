Lettera dal carcere di Alessia Pifferi, la madre della bimba morta di stenti a Milano: "Ho perso tutti"

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Lettera dal carcere. Alessia Pifferi, la madre di Diana, la bimba morta di stenti a 18 mesi dopo essere stata lasciata da sola a casa per 6 giorni, ha scritto alla trasmissione ‘Quarto Grado’, in onda su Rete 4. Il programma sta seguendo la sua vicenda e la donna ha quindi scelto di dire la sua: ecco il contenuto della lettera, mostrata durante la puntata di lunedì 19 settembre.

La lettera di Alessia Pifferi

Ecco il testo integrale della lettera, inviata e firmata da Alessia Pifferi a ‘Quarto Grado’ (ne ha inviata una anche al programma ‘Zona Bianca’, sempre in onda su Rete 4):

“Caro Quarto Grado – l’incipit -, grazie per occuparvi della mia storia perché ho bisogno di avere la necessità di persone vicino a me; anche se giudicano male. Se volete vi racconto ancora qualcosa“.

La bara della piccola Diana Pifferi fuori dalla chiesa dei santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese, Milano, il 29 luglio 2022

Quindi, la digressione: “Ho vissuto a Milano fino al matrimonio fino a quasi 20 anni, poi sono andata in Sicilia a Palermo perché mi sono sposata. Poi sono tornata a Milano a casa mia. Quindi ho vissuto solo con il mio ex marito, per il resto ero sempre in casa con i miei genitori o da sola. Ricordo che il matrimonio è stato molto bello, mi sono sposata in municipio a Palermo, in Chiesa a Milano a Ponte Lambro”.

Prosegue il ricordo del matrimonio a Palermo: “In Sicilia ero vestita con l’abito da sposa prestato da mia sorella, invece quello di Milano l’ho comprato io risparmiando. Siamo stati una famiglia normale, abbiamo cercato di avere un figlio che non è mai arrivato“.

Poi, torna ai giorni nostri: “Per parlare di oggi e del papà di Diana, devo dire che non mi sento di esprimere nulla perché sono fatti così delicati che potrei parlarne solo privatamente a lui. So solo che vorrei poter tornare indietro a quel giorno per non uscire e riavere la mia bambina“.

Quindi, il passaggio su alcune sue dichiarazioni: “Io non ho mai detto che mia figlia era un intralcio nella mia vita e vorrei proprio sapere chi lo ha detto e perché. Ho semplicemente detto che è molto più difficile fare una propria vita con un figlio piccolo, ancora di più essendo una ragazza madre”.

“Sia prima di essere in carcere che da quando mi trovo a San Vittore – prosegue -, ho sempre fatto sogni normali che riguardano la vita di tutti i giorni, come le cose di casa di Diana. Ovviamente che mi trovo qui mi fa tanta tristezza. L’unico sogno proprio strano l’ho fatto stanotte, è stato un incubo“.

Poi, descrive il sogno: “Mi hanno chiamata per il colloquio e ho trovato l’avvocato D’Auria assieme a quello che credevo fosse il mio compagno attuale. Durante questo colloquio, l’avvocato è restato fuori mentre io non riuscivo neanche a parlare, mi sono alzata e nel sogno non ho più immaginato niente. Vi ringrazio ancora di aver voluto raccontare i miei pensieri. Alessia Pifferi”.

Chi è Alessia Pifferi

Alessia Pifferi è una donna di 37 anni attualmente a San Vittore, carcere di Milano.

È agli arresti per aver abbandonato la figlia Diana, di 18 mesi, per 6 giorni, da sola: era uscita col suo compagno, ma al ritorno, il 20 luglio 2022, ha ritrovato la piccola senza vita, morta di stenti.

È difesa dagli avvocati Luca D’Auria e Solange Marchignoli.

La polizia ha rilasciato una nota in cui ha sottolineato il “ripetuto stato di abbandono della bambina determinato dalle condotte della madre”.

