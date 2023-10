Fiorello e la finta telefonata a Meloni sul fuorionda di Andrea Giambruno a Striscia: la battuta sul divorzio

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Non solo Striscia la Notizia, ma anche Rosario Fiorello prende di mira Andrea Giambruno per il discusso fuorionda di Diario del giorno. Lo showman siciliano, tornando sulle parole del conduttore nonché compagno della premier Giorgia Meloni, ha infatti scherzato sui social inscenando, tra l’altro, una finta chiamata con la presidente del Consiglio “innervosita”.

Fiorello e la finta chiamata a Meloni

Le parole di Andrea Giambruno fanno discutere e il servizio mandato in onda su Striscia la Notizia di mercoledì 18 settembre hanno alzato l’ennesimo polverone sul giornalista che ogni giorno su Rete4 conduce Diario del giorno. Frasi e apprezzamenti alla collega Viviana Guglielmi che non sono passati inosservati, col mondo dei social che si è scagliato contro il conduttore.

E a tornare sull’episodio è anche Rosario Fiorello che, nel consueto appuntamento giornaliero con i suoi follower su Instagram, ha inscenato una chiamata con la premier Giorgia Meloni.

Fonte foto: ANSA

Lo showman ha aperto la diretta proprio con una finta telefonata alla Meloni: “Giorgia, sei un po’ arrabbiata ancora per il servizio di ‘Striscia’ di ieri? Ma ti posso dire? Ormai si divorzia in 24 ore”.

Fiorello scherza sul Pd e gli scioperi

Ma non solo Giambruno. Infatti a finire al centro della satira del comico catanese anche il Partito Democratico, col paragone con uno dei problemi che gli italiani dovranno affrontare in questi giorni: lo sciopero generale del 19 e 20 ottobre.

Fiorello, infatti, è intervenuto parlando dello sciopero dei mezzi di 24 ore e per sdrammatizzare ha fatto una battuta sul Pd: “Domani i lavoratori dei servizi pubblici incroceranno le braccia e resteranno fermi. L’ira del PD: ‘Ci copiano i programmi!‘”.

E dopo la battuta, come ormai da prassi, sono scattate le risate a crepapelle della finta presidente del Consiglio Giorgia Meloni “collegata” in diretta telefonica.

Quando torna Viva Rai2

Le dirette su Instagram di Rosario Fiorello non sono altro che l’assaggio di ciò che poi succederà in diretta tv con Viva Rai2. Per il secondo anno di fila, infatti, lo showman ha ottenuto il via libera per il programma nella fascia mattutina, che come già successo lo scorso anno andrà in diretta su Rai2 e RaiPlay.

Dopo aver chiesto aiuto anche a Giletti per montare il glass che lo ospiterà in trasmissione, ora cresce l’attesa per le prime dirette. Il giorno cerchiato in rosso è il 6 novembre, un lunedì, in cui Fiorello e tutta la squadra di Viva Rai2 torneranno in onda dal Foro Italico e non più da via Asiago dopo i problemi avuti con i condomini della zona.