Frecciata di Fiorello ai residenti di via Asiago durante Aspettando Viva Radio 2 dopo il trasloco forzato

Fiorello ha inaugurato l’anteprima di “Aspettando Viva Rai 2!” in un celebre bar di Roma, prima del ritorno ufficiale il 6 novembre. Accompagnato dal consueto team di amici e colleghi, ha affrontato con ironia anche il recente “sfratto” da Via Asiago, affermando che i “temuti” residenti della zona avrebbero preso un’inaspettata contromisura dopo il cambio di location. Durante la diretta su Instagram lo showman ha regalato come sempre sorrisi ed esibizioni esilaranti, con Tommaso Paradiso primo ospite speciale. L'anteprima di "Viva Radio 2"

In un’atmosfera informale, Fiorello ha dato il via a “Aspettando Viva Rai 2!“, l’anteprima del suo spettacolo tanto atteso, che avrà inizio ufficiale il 6 novembre dal Foro Italico.

In attesa della data del debutto, Fiorello sarà con la sua squadra presso una nota caffetteria di Roma nord, “Ricci Salumiere” in via di Vigna Stelluti. Accanto a lui la presenza virtuale di Fabrizio Biggio (impegnato fisicamente sul set di “I soliti idioti 3”), Mauro Casciari, Ruggiero, e il resto del team.

Fonte foto: ANSA La nuova stagione andrà in onda per due settimane da un bar in via Vigna Stelluti a Roma, dopo le proteste dei residenti di via Asiago

Il trasferimento definitivo di Viva Rai 2 presso il Foro Italico segue le polemiche e il successivo "sfratto" obbligato da Via Asiago

Fiorello, come di consueto, non ha certo risparmiato un momento di scherzo scanzonato sulla situazione, spiegando a modo suo il trasloco. “Per ora siamo in un bar di Via di Vigna Stelluti, dove gli abitanti di Via Asiago hanno affittato casa per due settimane solo per romperci i coglioni.”

Il programma, con la regia di Piergiorgio Camilli, andrà in onda per il momento soltanto in diretta sulla pagina Instagram di Fiorello (@rosario_fiorello). Successivamente, con l’aggiunta di contenuti originali, il pubblico potrà rivivere questi momenti su RaiPlay.

Le puntate sono un mix di rassegna stampa, attualità, musica e incontri con ospiti speciali. Nella prima puntata, Tommaso Paradiso è stato l’ospite d’onore, il quale ha avuto modo di presentare il suo nuovo album “Sensazione stupenda” con un’emozionante performance dal vivo.

Un debutto prorompente quello della nuova stagione di Viva Rai 2, con circa 10mila persone collegate di primo mattino e anche un momento di “panico” proprio durante l’esibizione di Paradiso, con Instagram che è andato in crash, apparentemente per i troppi accessi simultanei.