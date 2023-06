Fiorello e l'annuncio misterioso sul futuro di Viva Rai2 nell'ultima puntata: "Ci sono problemi da risolvere"

Nella mattinata di venerdì 9 giugno è andata in onda su Raidue l’ultima puntata della stagione di Viva Rai2, il morning show di Fiorello.

Proprio lo showman, in chiusura di puntata, ha parlato del futuro della trasmissione da lui condotta assieme a Biggio e Mauro Casciari.

Cosa ha detto Fiorello sul futuro di Viva Rai2

Al termine della puntata di ‘Viva Rai2’ di venerdì 9 giugno, Fiorello ha detto: “Andiamo a fare il gran finale di stagione, sperando ce ne possa essere anche un’altra, chi lo sa? Adesso non ve lo possiamo dire, vedremo di risolvere qualche piccolo problema, anzi qualche problema, e magari ci si vedrà, diciamo così, all’inizio dell’inverno“.

Fiorello con l'ad della Rai Roberto Sergio nell'ultima puntata di 'Viva Rai2!'.

Le parole di Fiorello dopo l’ultima puntata di Viva Rai2

Dopo la puntata di ‘Viva Rai2’, Fiorello ha rilasciato altre dichiarazioni riportate in un video ‘ANSA’: ““Viva Rai2!’ non passerà a Rai 1, perché sta bene qua. Molte cose su Rai 2 si possono dire meglio e c’è più spazio. Questo è il mio format ideale. Mi piace fare il varietà, ma si può declinare in tanti modi. Farlo alle 7 del mattino è stata una novità ed è andato bene”.

Sulle controversie con i residenti di via Asiago, Fiorello ha affermato: “Nessun compromesso, il programma è questo, se si risolve il problema bene, altrimenti resterà solo questa edizione“.

L’annuncio dell’ad Rai Sergio sul futuro di Viva Rai2

Anche l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha parlato del futuro della trasmissione ‘Viva Rai2’. Le sue parole riportate dall’agenzia ‘ANSA’: “Con tutta la sua squadra e con la Rai, Fiorello ha accettato e vinto una sfida che ha cambiato profondamente la tv del mattino in Italia e le abitudini degli italiani, per i quali la sua allegria contagiosa e la sua sana ironia sono diventate un appuntamento fisso per cominciare la giornata con il sorriso”.

Poi ha aggiunto: “A Rosario va, assieme alla gratitudine dell’azienda, il mio ringraziamento personale e, soprattutto, un arrivederci alla prossima stagione“.

L’edizione appena conclusa di ‘Viva Rai2’ ha segnato un ascolto medio di 813mila spettatori, con uno share del 16,6% in un continuo crescendo che, in primavera, ha fatto registrare il record di telespettatori il 20 marzo con oltre 1 milione di ascolto medio e quello di share il 31 maggio con il 19,4%.

“Sono numeri che confermano, se ancora ce ne fosse bisogno, le grandissime capacità artistiche e di intrattenimento di un mattatore e fuoriclasse assoluto come Fiorello”, ha commentato ancora l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio.

Fiorello e le polemiche dei residenti in via Asiago

Prima della puntata finale di ‘Viva Rai2’, Fiorello era intervenuto a ‘Tg2 Post’ assieme a Biggio e Mauro Casciari.

In quell’occasione, lo showman siciliano ha commentato le polemiche dei residenti legate al rumore che genera l'”occupazione” di via Asiago e via Montello a Roma per la diretta del morning show. Fiorello ha detto: “Capisco i vicini che si lamentano, davvero, non li posso biasimare. Mi dispiace, ma credo che ‘Viva Rai2!’ non si possa fare in nessun altro luogo”.