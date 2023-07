Fiorello e Viva Rai2 cambiano location: "Mai più in via Asiago, se si farà saremo in un'altra sede. Cerchiamo"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Viva Rai2! e Rosario Fiorello sono finiti al centro di una lite condominiale non di poco conto, col programma che sarebbe costretto a cambiare sede in vista di una possibile nuova stagione a partire da novembre 2023. A svelarlo è stato lo stesso conduttore e showman, che sui social ha spiegato che il programma è a rischio se non sarà trovata una nuova location.

Viva Rai2! litiga con via Asiago

Rosario Fiorello, presentandosi al suo pubblico su Instagram, sfogliando alcune pagine di giornale si è soffermato su alcune notizie che riguardavano proprio il suo programma, Viva Rai2. Nelle ultime settimane, infatti, sono emersi rumors su litigi condominiali, con la produzione che sarebbe stata attaccata dai residenti che avrebbero fatto delle rimostranze per il troppo rumore alle prime ore del mattino nella zona.

Una lite che, secondo molti, sarebbe stata risolta con una “indennità da parte della Rai” agli abitanti di via Asiago. Notizia del tutto infondata e smentita dallo stesso Fiorello, che in un video pubblicato sui social è stato schietto e diretto: “Credo ci siano delle strumentalizzazioni, facciamo chiarezza dato che io devo fare il programma”.

Fonte foto: ANSA

“Rinnovo le scuse per il danno, il fastidio arrecato. Non pensavamo che la trasmissione prendesse quella piega. Volevamo fare qualche balletto dentro il glass, poi il programma si è sviluppato fuori, con il pubblico che è arrivato da tutta Italia, casino, ci è sfuggito un po’ di mano” le parole di Fiorello.

Poi la notizia bomba: “Se si dovesse rifare Viva Rai2, non si farà in via Asiago, quindi finitela di dire che ci sono riunioni condominiali, la Rai ecc. Non si farà mai più in via Asiago”.

Nuova location cercasi

E ora quale futuro attende Viva Rai2? Tutto è appeso a un filo, a una condizione che la produzione deve quanto prima sanare per permettere allo showman di proseguire il suo cammino con un programma che ha avuto tanto successo nella scorsa stagione.

Nel corso dell’intervento su Instagram Fiorello ha quindi svelato: “Siamo alla ricerca di una nuova location. Se non riusciremo a trovarla entro novembre Viva Rai2! sarà solo un bel ricordo”.

La promessa di Fiorello

Le parole di Fiorello hanno provocato parecchio clamore. Addio a Viva Rai2? La speranza sarebbe quella di proseguire il cammino, ma tutto dipenderà dalla nuova location e quel “se non riusciremo a trovarla entro novembre sarà solo un bel ricordo” fa preoccupare.

Ma Fiorello stesso ha sottolineato: “Contiamo di trovare la nuova location“. E alla gente di via Asiago ha ribadito: “Oa può dormire sonni tranquilli. Grazie, arrivederci”.