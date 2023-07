Sgarbi difende Morgan e attacca Amadeus e Fiorello su Sanremo dopo lo spettacolo al Maxxi: poi passa a Fedez

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Duello a distanza. Prosegue il caso Maxxi, che ha coinvolto Morgan e Vittorio Sgarbi, estendendosi ad Amadeus e Fiorello, con il Festival di Sanremo sullo sfondo. Stoccate e controstoccate vanno avanti da giorni, l’ultima arriva proprio dal sottosegretario alla Cultura del Governo Meloni, che difende a spada tratta il (ritrovato) giudice di X Factor e punta il dito contro il conduttore Rai e la sua storica spalla.

Sgarbi difende Morgan e attacca Amadeus e Fiorello

Le polemiche seguite allo spettacolo di Morgan al Maxxi hanno suscitato molte reazioni, e tra queste quelle di Amadeus e Fiorello, ai quali ha deciso di rispondere proprio il sottosegretario: “In questi giorni convulsi, di polemiche e di critiche, al di la delle mie responsabilità d’incontinenza verbale, voglio ribadire che sono andato al Maxxi per uno spettacolo di e con Morgan, che prevedeva l’esecuzione di sue canzoni, tanto da essere indicato in cartellone con inequivocabile rilievo. Lo ribadisco perché a personaggi di buona ma non eccelsa qualità, come Fiorello e Amadeus, non si può consentire di irridere non me, che ho l’esperienza e la forza per difendermi, ma Morgan stesso, uomo dai trascorsi familiari tormentati, ma spirito nobile e grande musicista”.

“La sua conoscenza e competenza musicale è indiscutibilmente superiore a quella di Amadeus, buon presentatore, come Gabriella Carlucci, ma non è un grande musicista, e di Fiorello, buon comico e cantante dilettante, a cui non si può consentire, per mia colpa, di dire, con sufficienza: ‘Faccia Morgan il direttore artistico‘, come se questa eventualità fosse una stranezza. Morgan ha tutti i titoli. E per talento, sensibilità e cultura ha certamente più titolo e merito, per scegliere le canzoni di Sanremo, di Amadeus e Fiorello”, ha aggiunto.

Fonte foto: ANSA Morgan e Vittorio Sgarbi in uno scatto del 29 novembre 2022, al Torino Film Festival

E ancora: “Verrà il momento che Amadeus sarà chiamato a spiegare opere d’arte, e Fiorello dirà che ha più competenza di me. Nessuna polemica con Amadeus, ma il tentativo di affermare le capacita e le qualità di Morgan, musicista e poeta”, la conclusione.

L’intervento di Sgarbi a La Zanzara

Ma Vittorio Sgarbi, nel frattempo, ha detto la sua anche a ‘La Zanzara’, storica trasmissione in onda su Radio 24: “Mi scuso con me stesso, cioè mi scuso col sottosegretario che era lì fuori luogo. Io sono stato lì semplicemente come amico e sostenitore di Morgan, ma mai come sottosegretario. Io però non mi dimetto, né sono inca*****. Anzi, mi sono molto divertito nel vedere questo mondo di folli scandalizzati”.

E aggiunge: “Morgan mi ha chiesto quante donne avessi avuto e io avrei potuto rispondere: ‘Sono sottosegretario’. Non l’ho fatto e questo è l’errore che ho commesso e di cui mi scuso. Il sottosegretario però non era lì, ma altrove. Lì c’era Vittorio Sgarbi che ha risposto in modo dotto e colto a due domande di Morgan, citando Moravia e Houellebecq. Tutto quello che ho fatto su quel palco è stata una parte recitata da un attore comprimario di Morgan. E quindi, purtroppo, ho sbagliato e mi scuso col sottosegretario che però non era stato invitato. Ricordo però che nel 2013 per 3 mesi il Maxxi ha esposto il video di un pornoattore che mostrava *parti intime* (Vittorio Sgarbi è stato più diretto, ndr), quindi non eravamo fuori contesto, perché tutto quello che riguarda la sfera sessuale è interno alle provocazioni di un museo d’arte contemporanea”.

Quindi l’altra stoccata ad Amadeus: “Non ha nessuna competenza e occupa il posto di Morgan, cioè dovrebbe fare solo il conduttore, come Corrado o Mike Bongiorno, non il direttore artistico. Lui occupa il posto di Morgan, che conosce la musica, tanto è vero che X Factor l’ha fatto lui, non Amadeus. Ma poi perché al Festival di Sanremo devono invitare Fiorello o Rosa Chemical, che si fa in***** da Fedez davanti a 10 milioni di italiani? La tv di Stato con 10 milioni di spettatori mostra questo, mentre io davanti a 300 persone racconto del mio cancro e sono un caso? Io non ho fatto niente, ho solo parlato del mio cancro citando Houellebecq”.

Question time alla Camera

Nel frattempo, proprio le frasi pronunciate da Sgarbi al Maxxi – giudicate offensive da molti politici, suoi alleati e non – saranno le protagoniste del question time in programma mercoledì 5 luglio alla Camera, dove sarà chiamato a rispondere il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Appuntamento atteso con ansia dalla capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella, e dalla deputata Elisabetta Piccolotti, che interverranno: “Vogliamo sapere quali iniziative intenda assumere per impedire che proseguano, da parte di esponenti del suo dicastero, esternazioni offensive verso le donne e denigratorie e diffamatorie verso esponenti delle opposizioni. E in che modo voglia dare priorità all’obiettivo dell’equilibrio tra donne e uomini nel mondo della cultura e dello spettacolo anche contrastando attivamente ogni forma di violenza contro le donne”.