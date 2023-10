Sciopero Trenitalia già da giovedì 19 ottobre: gli orari e i treni nazionali e regionali garantiti

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

È alle porte l’annunciato sciopero nazionale che riguarderà la maggior parte del settore trasporti: treni, aerei, autobus, i disagi non mancheranno su tantissime linee. Trenitalia ha reso noto che la protesta partirà già da giovedì 19 ottobre e comunicato quali saranno le fasce garantite.

Sciopero Nazionale del Gruppo FS e Trenord: l’annuncio

Come riportato sul sito ufficiale di Trenitalia, lo sciopero nazionale del personale di servizio del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper partirà dalle ore 21.00 di giovedì 19 ottobre 2023 e proseguirà fino alle 21.00 di venerdì 20 ottobre – giorno nero per i trasporti.

Viene specificato che saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Tuttavia, l’agitazione sindacale potrebbe comunque comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Fonte foto: iStock Treni alla stazione di Milano Centrale

Diventa fondamentale, per chi dovesse mettersi in viaggio via treno, informarsi tramite l’app Trenitalia, la sezione infomobilità sul sito ufficiale e gli altri portali dei gruppi interessati, ma anche chiamando il numero verde 800 89 20 21 o recandosi nelle biglietterie o presso l’assistenza clienti delle stazioni.

Quali sono i treni e le fasce orarie garantite giovedì 19 e venerdì 20

Contestualmente, sul sito sono indicati quali sono i treni nazionali garantiti nei giorni feriali e festivi, riassunti in un pratico documento PDF che potete trovare nel relativo link ufficiale.

Per quanto riguarda invece il trasporto regionale, valgono le norme sui servizi essenziali che riguardano l’intera categoria dei trasporti ferroviari: i treni del gruppo FS e Trenord saranno garantiti dalle 0re 06.00 alle ore 9.00, quindi dalle ore 18.00 alle 21.00 dei giorni feriali.

Nella stessa pagina, i viaggiatori possono trovare anche l’elenco dei servizi garantiti in caso di sciopero da altre imprese di trasporto come le Ferrovie Udine Cividale, le Strutture Trasporto Aldo Adige, le Ferrovie del Sud Est e altre realtà.

Perché questo weekend scioperano treni, aerei, mezzi pubblici e scuola

La situazione come detto non riguarderà solo i treni: diverse sigle sindacali hanno organizzato uno sciopero generale per la giornata del 20 ottobre 2023. Per il settore trasporto si fermeranno treni, aerei, bus, metro e tram, ma la protesta coinvolgerà anche il comparto scolastico e universitario.

Le ragioni sono diverse e includono questioni come salari bassi, tagli alle pensioni, precarietà e altre problematiche sociali ed economiche. Restano confermate le fasce orarie garantite per ridurre al minimo il disagio per i cittadini, ma l’Italia è attesa da un venerdì nero.