Sciopero Trenitalia e voli ma non solo: venerdì 20 ottobre si fermano trasporti, scuola e settori lavorativi

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Altra data da annotare per chi tutti i giorni si affida ai mezzi di trasporto per muoversi, ma non solo. Il 20 ottobre 2023 è stato indetto un vasto sciopero generale, organizzato da diverse sigle sindacali, con il coinvolgimento della totalità dei mezzi di trasporto pubblico come treni, aerei, bus, metro e tram, oltre che sul normale svolgimento delle lezioni, considerando l’adesione anche del settore scolastico.

Si fermano treni, metro, bus e tram

Il cuore del sistema di trasporti italiano batterà a rilento, quindi, il 20 ottobre, a causa dello sciopero che coinvolgerà personale di aziende del trasporto cittadino (come Atm a Milano), Trenord e Trenitalia.

I treni saranno particolarmente colpiti, con il personale di Trenord e Trenitalia che potrebbe incrociare le braccia dalle 21 di giovedì 19 alle 21 del venerdì 20. Le fasce orarie di garanzia per l’azienda dei treni regionali di Trenord sono ancora da confermare, ma ci saranno come di consueto.

Fonte foto: ANSA Lo sciopero coinvolge anche il settore aereo, oltre che quello scolastico

L’agitazione, che segue lo sciopero poi precettato dal Ministro Salvino lo scorso 29 settembre, e quello del 9 ottobre, è stata indetta dalle sigle sindacali Cub, Sgb, Si Cobas e Adl Varese, e coinvolge anche gli incaricati di autostrade.

Sciopero dei voli aerei

Non solo i trasporti terrestri subiranno gli effetti dello sciopero generale, ma anche i viaggiatori aerei dovrebbero prestare attenzione. Il 20 ottobre 2023 è stato dichiarato lo sciopero dei voli aerei negli scali italiani, dopo quello già avvenuto lo scorso 29 settembre.

Le sigle sindacali CUB, SGB, SI-COBAS e ADL hanno proclamato uno stop dei voli aerei di 24 ore, dalle 00:01 alle 24:00. Durante questa giornata, i voli aerei non garantiti rischiano ritardi e cancellazioni.

Restano fortunatamente le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, durante le quali i voli aerei devono essere comunque operati. Tuttavia, l’elenco dei voli aerei garantiti non è stato ancora comunicato da ENAC.

Sciopero anche a scuola

Oltre il settore dei trasporti, a essere influenzato dallo sciopero del 20 ottobre ci sarà anche il comparto di scuola e università. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato uno sciopero generale per l’intera giornata, protesta che coinvolge varie sigle sindacali, tra cui Adl Varese, Cub, Sgb, SI Cobas, U.S.I. – Unione Sindacale Italiana, e USI – Educazione.

La giornata di agitazione riguarda tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, compresi contratti precari, tirocinanti, apprendisti e lavoratori in somministrazione.

Le ragioni dello sciopero

Le sigle sindacali coinvolte lamentano una serie di questioni, tra cui guerre ed economia di guerra, salari bassi e tagli alle pensioni, precarietà, sfruttamento e tagli al reddito di cittadinanza.

Fra gli altri temi alla base dell’agitazione anche incidenti sul lavoro, dissesto dei territori, discriminazioni di genere, blocco dell’edilizia popolare, aumento dell’inflazione e dei costi della vita, distruzione del sistema sanitario, del welfare, dei trasporti e della scuola.