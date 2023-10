Massimo Giletti torna in Rai, la conferma dell'ad Roberto Sergio dopo il video su Viva Radio 2 e Fiorello

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Massimo Giletti tornerà in Rai a partire da gennaio 2024. Ad annunciarlo è stato l’amministrato delegato della tv di Stato Roberto Sergio che, intervenuto a “Ceo For Life 2023” ha confermato il ritorno del conduttore.

Giletti torna in Rai

Una notizia attesa da settimane che ora sembra avere tutti i crismi dell’ufficialità. Massimo Giletti, che solo un mese fa era stato avvistato in viale Mazzini per una visita “sospetta” in Rai, sembra destinato a rientrare nella tv di Stato.

Dopo aver rotto con La7 in maniera inaspettata, ma rimasto fuori dalla programmazione autunnale della Rai, il conduttore dovrebbe riprendere il proprio posto a partire da gennaio 2024, come annunciato dallo stesso amministratore delegato Rai Roberto Sergio.

Ospite a “Ceo For Life 2023”, Sergio ha infatti rivelato: “C’è molta mobilità nel sistema tv, dopo Balivo e De Girolamo, ora a gennaio arriva Giletti“.

Il video di Giletti per Fiorello

Nelle ore precedenti all’annuncio di Sergio era anche circolato un video sui social in cui Giletti aiutava a montare il glass di Viva Rai2 e scherzava: “Il direttore generale mi aveva detto: ‘guarda che se vuoi tornare in Rai, per noi è ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso‘. E io ho detto: ‘nessun problema'”.

Il conduttore, con guanti rossi e caschetto giallo di ordinanza, mentre lavora nella nuova location del Foro Italico a Roma dove dal 6 novembre riprenderanno i lavori di Fiorello, aveva infatti scherzato: “Poi ci si mette Fiorello che dice: ‘Massimo, ti do una mano io’. Ecco, ma reiniziare dal basso per ricostruire il glass di Viva Rai2… me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosario_fiorello)

Giletti e la storia in Rai

Quello che prenderà il via da gennaio 2024 sarà il secondo capitolo di Giletti in Rai. Entrato nella tv di Stato negli anni Novanta, con l’avvio dell’attività nel 1994 con Mattina in Famiglia, il 61enne torinese è stato per anni volto di spicco della Rai.

L’addio, però, arrivò nel 2017, a quasi 30 anni dalla prima con la tv di Stato, per il passaggio a La7. Da aprile 2023 lasciato a casa dalla tv di Cairo, Giletti si è guardato attorno per mesi e ora, come confermato da Sergio, è pronto per il grande ritorno.