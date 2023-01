Festival di Sanremo 2023, tutti i duetti della serata cover: da Lorella Cuccarini a Fedez ed Eros Ramazzotti

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2023, 73° edizione della kermesse musicale italiana in programma dal 7 all’11 febbraio. Tra concorrenti e super ospiti, sarebbe stata svelata anche la lista dei duetti.

Serata cover a Sanremo 2023: chi canta da solo

Dopo i nomi dei concorrenti, i titoli dei brani in gara, ospiti e super ospiti, quello dei duetti è uno degli appuntamenti pre-festival più attesi. Tuttavia, non tutti i 28 cantanti in gara avrebbero scelto di presentarsi sul palco dell’Ariston con qualcuno.

Stando allo ‘spoiler’ rivelato dal Giornale sarebbero 7 i cantanti pronti ad affrontare la serata delle cover da solo: Ariete, Elodie, I Cugini di Campagna, Marco Mengoni, Anna Oxa, Levante e Will. Tutti gli altri invece sarebbero appaiati.

Tra i possibili vip sul palco spicca naturalmente Fedez: il cantante, travolto dalle polemiche per la risata su Emanuela Orlandi, dovrebbe fare coppia con gli Articolo 31. Grande entusiasmo anche per il duetto Giorgia/Elisa, così come per Ultimo con Eros Ramazzotti.

La lista dei duetti del Festival di Sanremo

Secondo la fonte, l’elenco dei duetti di Sanremo 2023 continua con Lorella Cuccarini in coppia con Olly, Le Vibrazioni con i Modà e altri grandi nomi. Questa la presunta lista completa che sfilerà sul palco dell’Ariston:

Articolo 31 con Fedez

con Fedez Colapesce Dimartino con Carla Bruni (?)

con Carla Bruni (?) Colla Zio con Ditonellapiaga

con Ditonellapiaga Coma_Cose con i Baustelle

con i Baustelle Gianluca Grignani con Arisa

con Arisa gIANMARIA con Manuel Agnelli

con Manuel Agnelli Giorgia con Elisa

con Elisa Lazza con Emma

con Emma LdA con Alex Britti

con Alex Britti Leo Gassman con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo

con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo Madame con Izi

con Izi Mara Sattei con Noemi

con Noemi Mr Rain con Fasma

con Fasma Modà con Le Vibrazioni

con Le Vibrazioni Olly con Lorella Cuccarini

con Lorella Cuccarini Paola e Chiara con Merk & Kremont

con Merk & Kremont Rosa Chemical con Rose Villain

con Rose Villain Sethu con i BNKR44

con i BNKR44 Shari con Salmo

con Salmo Tananai con Don Joe

con Don Joe Ultimo con Eros Ramazzotti

Gli ospiti e le co-conduttrici già annunciate

In vista dell’inizio del Festival, Amadeus ha già fatto alcuni importanti annunci sul resto dello scheletro che comporrà la sua quarta edizione da conduttore. A partire dalle co-conduttrici: la prima e l’ultima serata ci sarà Chiara Ferragni, che ha deciso di devolvere il cachet alla rete D.i.Re contro la violenza sulle donne.

Oltre all’imprenditrice e compagna di Fedez, a Sanremo 2023 ci saranno anche Francesca Fagnani (seconda serata), la pallavolista Paola Egonu (terza) e Chiara Francini (quarta). Per la prima volta da qualche tempo, inoltre, l’Ariston si aprirà ad ospiti internazionali.

Sono stati già annunciati i Black Eyed Peas, presenti nella seconda serata assieme ad Al Bano e Massimo Ranieri. Non mancheranno neppure i Maneskin, così come i vincitori del 2022 Mahmood e Blanco. Resta qualche buco da riempire, ma è certa la presenza di Volodymyr Zelens’kyj in collegamento da Kiev.