I Maneskin a Sanremo 2023: l'annuncio di Amadeus in diretta al Tg1, sul palco dell'Ariston nella terza serata

Il cast di Sanremo 2023, l’edizione numero 73 del Festival della canzone italiana, prende sempre più forma e in diretta al Tg1 il conduttore e direttore artistico Amadeus ha svelato nuovi e importantissimi super ospiti delle serate dell’Ariston. Come già successo lo scorso anno, ospiti d’eccezione della kermesse saranno i Maneskin.

Maneskin a Sanremo 2023, l’annuncio

Quella che è stata la voce di corridoio della giornata, in occasione del grande lancio dell’album “Rush!” che ha già conquistato il pubblico nel giro di poche ore, è stata confermata proprio in diretta al Tg1, nell’edizione serale. Dopo aver atteso per qualche istante il direttore artistico, che all’esterno degli studi di Saxa Rubra ha vestito anche i panni del parcheggiatore per la band, è arrivata la conferma: i Maneskin tornano a Sanremo.

Dopo la vittoria del 2021 e la presenza da ospiti nel 2022 con una toccante interpretazione di “Coraline”, la band romana tornerà a calcare il palco dell’Ariston. “Li invito ogni anno perché Sanremo è fortemente legato a loro. Sanremo con loro ha una marcia in più e loro sono una marcia in più per Sanremo” ha detto Amadeus, circondato dai componenti della band.

Fonte foto: ANSA

“Non vediamo l’ora di tornare a Sanremo – ha detto Damiano – ci speravamo, per noi è sempre un onore”.

Quando saliranno sul palco dell’Ariston

Dopo i Black Eyed Peas, ospiti internazionali annunciati negli scorsi giorni, i Maneskin arricchiscono così il cast dei super ospiti del Festival. Un ritorno sul luogo del trionfo, su quel palco che ha aperto poi le porte del mondo alla band romana che ha conquistato prima il massimo premio a Sanremo per volare successivamente all’Eurovision che ha fatto conoscere in maniera decisa il gruppo a tutto il panorama musicale mondiale.

Ma quando saranno sul palco dell’Ariston? Senza troppi giri di parole è stato lo stesso Amadeus a dare l’appuntamento: “Sapete l’affetto che ho per questi ragazzi che sono i numeri uno al mondo. Non si fermano più, album spettacolare e oggi all’uscita di questo nuovo disco annuncio che giovedì 9 saranno all’Ariston” ha detto Amadeus.

I Maneskin senza Ethan, cosa succede?

L’annuncio della partecipazione a Sanremo 2023 come super ospiti arriva all’indomani della grande serata romana organizzata dai Maneskin per il lancio del nuovo album “Rush!”. “Il disco sta andando benissimo, dai fan arrivano tutti commenti bellissimi” ha detto Amadeus, parole confermate dagli stessi componenti del gruppo che però si sono presentati al Tg1 in formazione ridotta.

Damiano David, Victoria De Angelis e Thomas Raggi, infatti, sono orfani di Ethan Torchio, il batterista del gruppo, che non si è presentato negli studi Rai per alcuni problemi di salute. “La notizia è che stasera sono il quarto Maneskin”, ha scherzato Amadeus introducendo in studio i suoi ospiti, spiegando però che Ethan si trova a casa con l’influenza.