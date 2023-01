Emanuela Orlandi, bufera per la battuta e le risate di Fedez davanti a Gianluigi Nuzzi: cosa ha detto

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

È bastata una battuta per scatenare il popolo del web contro Fedez. Il rapper si è fatto sfuggire una frase su uno dei casi di cronaca che stanno più a cuore agli italiani, quello della scomparsa di Emanuela Orlandi. E i suoi tanti follower non lo hanno perdonato.

La puntata di Muschio Selvaggio dedicata al Vaticano

Il caso è scoppiato quando è andata in onda una puntata di Muschio Selvaggio, il podcast che il marito di Chiara Ferragni conduce su YouTube insieme all’amico influencer Luis Sal.

Come ospite della puntata, dedicata agli scandali e ai misteri vaticani, i due avevano invitato il giornalista Gianluigi Nuzzi, conduttore del programma Quarto Grado in onda su Rete 4.

I tre stavano parlando della nuova serie sul caso di Emanuela Orlandi, Vatican Girl, uscita sulla piattaforma di contenuti in streaming Netflix, quando Fedez si è lasciato sfuggire una frase di troppo.

La battuta di Fedez su Emanuela Orlandi e le risate

Parlando del documentario sulla ragazza scomparsa ormai 30 anni fa a Roma, Fedez ha dichiarato: “Innanzitutto, lo possiamo dire? Non l’hanno mai trovata“, per poi lasciarsi andare a risate sfrenate.

Nelle intenzioni del rapper c’era quello di giocare sulla rivelazione del “finale” della serie, giocando sulla paura degli spoiler.

Tuttavia la battuta non è stata subito colta dal suo coconduttore e dal suo ospite, che anzi si sono dimostrati imbarazzati davanti a quella che è sembrata una mancanza di rispetto per una vicenda che ha sconvolto l’Italia.

La reazione di Gianluigi Nuzzi e degli utenti del web

“Questo è black humor, che è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista”, si è affrettato a constatare Gianluigi Nuzzi, mentre Fedez continuava a ridere.

La puntata è proseguita senza intoppi, finché Fedez non ha rincarato la dose, commentando la frase detta da Papa Francesco a Pietro Orlandi, fratello della ragazza scomparsa, ovvero “Emanuela è in cielo“.

“Forse fa la pilota“, ha commentato il rapper, criticando il silenzio del Vaticano sul caso.

Le battute hanno lasciato perplessi molti utenti del web, che non hanno risparmiato critiche a Fedez. C’è chi ne ha sottolineato la “stupidità disarmante” e chi l’attitudine da “bambino delle elementari“.

E ancora frasi rivolte allo stesso rapper. “Riesci sempre a buttare tutto in caciara“, ha scritto uno spettatore. E un altro ha domandato: “Ma non riesci a comportarti in modo serio per una volta?”.