Eden Golan di Israele contestata all'Eurovision 2024, fischi e "buu" durante la canzone che la manda in finale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Eden Golan, la voce di Israele all’Eurovision 2024 è stata contestata. Durante l’esibizione della cantante si sono alzati fischi e grida. Chiare le parole di alcuni che hanno ripetuto lo slogan: “Free Palestine“. La canzone passa in finale, ma non senza il dissenso del pubblico dentro e fuori Malmo Arena, dove migliaia hanno cercado di portare la voce del popolo palestinese nelle ore dell’invasione di terra a Rafah. Il premier israeliano ha parlato di antisemitismo, anche se non ci sono state offese alla cantante in quanto ebrea: la contestazione è avvenuta sulla base degli slogan per la fine delle violenze (in corso anche durante lo show di Golan) a Gaza.

Notizie in aggiornamento…