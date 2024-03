Circolare sulla Dengue dal Ministero della Salute alle Regioni: l'allerta e le regole per evitare il contagio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il ministero della Salute ha preparato una circolare informativa sulla Dengue. L’attenzione è massima, ma per il momento non è scattato nessun “allarme”. Il ministro della Salute, Orazio Schiallaci, ha fatto sapere che non è il momento di abbassare la guardia. A margine della prima edizione del Festival della Prevenzione, Schillaci ha parlato della situazione relativa alla Dengue. “Leggo ogni tanto qualche titolo di giornale allarmista, ma non credo sia utile”, ha detto. Su una cosa è certo: ci sarà un nuovo evento pandemico, ma spera non a breve. “Il Covid-19 è avvenuto cento anni dopo la Spagnola, speriamo di avere un intervallo”, ha concluso. Intanto la circolare prevede le regole per evitare il contagio.

Circolare sulla Dengue

Il ministero della Salute ha pubblicato una circolare con le indicazioni in merito alla Dengue. Senza allarmismi, la circolare indica le misure per il monitoraggio e il contrasto dei vettori del virus. Fondamentali gli strumenti per potenziare la sorveglianza, l’implemento delle bonifiche contro le zanzare e la formazione del personale sanitario per il riconoscimento dei sintomi.

La circolare non esclude neanche una lista di regole a vantaggio dei cittadini, che hanno lo scopo di evitare il contagio. Una posizione resa necessario dall’avvicinarsi della stagione di diffusione della zanzara tigre, vettore del virus Dengue e dell’aumento dei casi nelle Americhe.

Fonte foto: ANSA In Brasile raggiunti i 2 milioni di casi di Dengue

Le misure del Pna

La circolare del ministero della Salute è firmata da Francesco Vaia, il direttore della prevenzione ed è diretta alle Regioni. La richiesta è di predisporre tutte le misure previste dal Piano nazionale di prevenzione.

Le richieste sono di potenziare la sorveglianza dei casi umani di dengue (pericolosa per l’uomo nonostante il vaccino) su tutto il territorio nazionale, di mantenere alta la comunicazione in merito al virus e di sensibilizzare gli operatori sanitari per permettere la rapida identificazione dei casi.

Le regole per evitare il contagio

Le regole per evitare il contagio prevedono, in primo luogo, la bonifica ambientale. Fondamentale è infatti ridurre i siti di proliferazione e di riparo per le zanzare e provvedere alla predisposizione di misure locali di monitoraggio e di contrasto dei vettori.

Per i cittadini invece le regole fanno riferimento soprattutto ai viaggiatori. Considerando il dato della soglia dei 2 milioni di casi raggiunti in Brasile, avere un comportamento più attento se si è viaggiatori è fondamentale. I consigli (come quelli comunicati da Bassetti) sono di informarsi sul Paese di destinazione per verificare la situazione del contagio e quindi avere un comportamento adatto alla prevenzione delle punture di zanzara. Tra questi comportamenti corretti si ricordano: indossare indumenti lunghi e chiari, usare repellenti per insetti e soggiornare in luoghi provvisti di zanzariere e aria condizionata.