Nuova circolare in arrivo per l'allarme Dengue, stretta sui controlli in porti e aeroporti e test rapido

La febbre Dengue continua a preoccupare e così a breve dovrebbe arrivare una nuova circolare del ministero della Salute per potenziare i controlli nei porti e negli aeroporti italiani. L’obiettivo della stretta è di evitare l’ingresso in Italia della zanzara responsabile della trasmissione del virus.

Allarme Dengue, nuova circolare in arrivo

L’aumento globale dei casi di Dengue, in particolare in Brasile e in Argentina, preoccupa e c’è il timore che la malattia trasmessa da alcuni tipi di zanzare possa diffondersi anche in Europa.

Già a febbraio il ministero della Salute è intervenuto con una circolare per innalzare l’allerta in porti e aeroporti in Italia. Secondo quanto riporta Adnkronos, all’inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare una nuova circolare per potenziare ancora di più i controlli.

La stretta ha come obiettivo quello di evitare l’ingresso nel nostro Paese di persone infette e soprattutto delle zanzare responsabili della trasmissione del virus che provoca la Dengue.

Stretta sui controlli in porti e aeroporti

Particolare attenzione verrà quindi rivolta all’individuazione dell’eventuale presenza delle zanzare in aerei e navi in arrivo in Italia, con più interventi di disinfestazione.

Non solo, tra le ipotesi al vaglio anche quella di sperimentare un test rapido per la Dengue da effettuare in aeroporto per chi arriva dalle zone a rischio.

Fonte foto: ANSA La zanzara (Aedes aegypti) responsabile della trasmissione della Dengue

I numeri della Dengue in Italia

La Dengue è presente soprattutto nei Paesi tropicali, in Europa è una “malattia di importazione“. Stando ai dati del ministero della Salute, nel 2023 in Italia sono stati registrati 362 casi di Dengue, 82 dei quali autoctoni.

Tra gennaio e febbraio 2024, dati aggiornati al 21 febbraio, sono stati registrati 48 casi, tutti importati dall’estero.

Rispondendo in Senato lo scorso 22 febbraio ad una interrogazione sul tema, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha affermato che la situazione in Italia “non risulta allarmante”, spiegando che l’Italia è “il primo Paese europeo ad aver messo in atto le misure anti-Dengue alle frontiere”.