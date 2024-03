Dengue e i pericoli per l'uomo nonostante il vaccino visti da Ilaria Capua: cosa deve evitare l'Italia

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

In seguito al recente allarme Dengue la virologa Ilaria Capua torna a mettere in guardia l’Italia sui pericoli di una nuova pandemia. “Non sappiamo quando né come, ma ci sarà. Però saremo più preparati”. E sulla Dengue, malattia virale potenzialmente mortale che “non bisogna avere paura, ma serve una lotta contro la zanzara tigre, con bonifiche, disinfestazioni e repellenti”.

Dengue, l’avvertimento della virologa Ilaria Capua

Il recente innalzamento in Italia dell’allerta sulla Dengue in seguito al preoccupante incremento di casi in Brasile ha portato la virologa Ilaria Capua a dichiarare, in un’intervista a Il Giornale, come nel nostro Paese sia necessario che le istituzioni provvedano a “bonifiche e disinfestazioni” mentre i cittadini evitino “situazioni che favoriscono la diffusione delle zanzare” dall’acqua stagnante nei sottovasi ai laghetti in giardino.

“Oltre a gestire gli arrivi dal Brasile negli aeroporti”, spiega Capua, “dobbiamo evitare che la zanzara tigre si infetti. Quello diventerebbe un problema“.

Fonte foto: 123RF Zanzara Aedes aegypti, vettore della Dengue

Cos’è la Dengue, sintomi e cure

La Dengue è una malattia virale diffusa principalmente nelle aree tropicali e subtropicali del mondo. Non solo in Brasile: metà della popolazione vive in aree a rischio infezione, e negli ultimi decenni la diffusione è aumentata.

La trasmissione avviene nella maggior parte dei casi con la puntura di una zanzara infetta, della specie Aedes aegypti ma anche Aedes albopictus. I sintomi, riscontrabili in 5-6 giorni, includono febbre accompagnata da mal di testa, dolore agli occhi, ai muscoli e alle articolazioni, problemi gastrointestinali e eruzioni cutanee. In alcuni casi la malattia può essere fatale.

Non esistono trattamenti specifici, si consiglia riposo, farmaci contro la febbre e idratazione. In generale quindi la Dengue va prevenuta. Esiste un vaccino, ma, come spiega Ilaria Capua, è meglio non ammalarsi: “La seconda infezione è peggio della prima”.

L’aumento dei casi di Dengue in Brasile e l’allerta in Italia

In Brasile nei primi mesi del 2024 sono stati registrati circa un milione di casi di Dengue, un aumento del 400% rispetto allo scorso anno dovuto anche all’estate molto piovosa e al fenomeno climatico El Niño, che hanno favorito la diffusione delle zanzare.

Il 14 febbraio e il 14 marzo il Ministero della Salute italiano ha pubblicato due circolari (la prima sull’incremento dei controlli, la seconda anche sui mezzi che trasportano le merci oltre a porti e aeroporti) con l’obiettivo primario di “impedire che il vettore [la zanzara Aedes aegypti] venga introdotto in Italia”.

Gli unici casi in Italia sono importati dall’estero, elemento che ha fatto aumentare i controlli dai Paesi a rischio su aeromobili, imbarcazioni e merci.

Chi è Ilaria Capua

Ilaria Capua è nata a Roma il 21 aprile 1966. Virologa ed ex politica italiana è nota per i suoi studi sui virus influenzali e, in particolare, sull’influenza aviaria.

È stata deputata dal 2013 al 2016, quando lasciò la Camera per trasferirsi negli Stati Uniti dopo un’inchiesta che la vedeva indagata per associazione a delinquere per “traffico di virus”, poi prosciolta perché “il fatto non sussiste”.

Capua è impegnata nel suo tour teatrale “Le parole della salute circolare”, per sensibilizzare sul legame tra la salute umana e quella del pianeta. Prossima tappa il 4 aprile a Roma.