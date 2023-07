Barbara Pasetti condannata a 16 anni per l'omicidio di Gigi Bici: "Chiedo scusa, l'ho fatto per mio figlio"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Condannata a 16 anni con rito abbreviato Barbara Pasetti, a processo per l’omicidio volontario di Luigi Criscuolo, conosciuto a Pavia come ‘Gigi Bici’. La donna ha dichiarato di avere ucciso per proteggere sé stessa e il figlio dalle presunte minacce dell’uomo.

Barbara Pasetti condannata a risarcire i familiari della vittima

La fisioterapista Barbara Pasetti era inoltre accusata di occultamento del cadavere, detenzione illegale di arma e tentata estorsione.

La donna dovrà risarcire con 100mila euro ciascuna delle cinque parti civili. Fonte foto: ANSA Il cancello della casa di Barbara Pasetti a Calignano. Nelle indagini vennero impiegate anche unità cinofile della polizia.

Barbara Pasetti chiede scusa ai familiari di Criscuolo

Pasetti, in lacrime, ha invocato il perdono dei familiari della vittima: “Chiedo scusa ai familiari, ho agito perché intimorita da Gigi Bici, avevo paura per mio figlio”.

“Mio figlio – ha aggiunto la donna – è la mia vita. Ho fatto tutto per difenderlo. So che mi sono rovinata la vita, ma l’ho fatto per mio figlio”.

“Le scuse di Barbara Pasetti? Non me ne faccio nulla e non mi interessano”, ha dichiarato Katia, seconda figlia di Luigi Criscuolo. “L’avrei detto anche se l’avessero condannata all’ergastolo”.

“L’unica cosa che conta – ha aggiunto la ragazza in una dichiarazione riportata da La Stampa – è che mio padre non me le restituirà nessuno. Senza di lui la mia vita è precipitata. Ho perso 30 chili, non riesco più ad avere un lavoro”.

L’omicidio Criscuolo

Luigi Criscuolo aveva 60 anni ed era un noto commerciante di biciclette conosciuto con il nomignolo di ‘Gigi Bici’.

L’uomo scomparve la mattina dell’8 novembre 2021 e fu ritrovato cadavere il 20 dicembre.

Il corpo di Criscuolo venne ritrovato a Calignano, frazione del comune di Cura Carpignano in provincia di Pavia, di fronte alla tenuta di Barbara Pasetti, un ex convento francescano ristrutturato.

La causa del decesso fu un colpo di pistola alla tempia mentre Criscuolo era seduto nella sua auto.

La reo confessa Barbara Pasetti disse inizialmente di avere sparato “per sbaglio”.

L’omicidio avvenne nel cortile di casa della Passetti, mentre l’auto di Criscuolo venne ritrovata in un boschetto di pioppi lì vicino.

Il corpo invece venne ritrovato un mese e mezzo dopo all’esterno della cascina. Fu il figlio della donna, che all’epoca aveva 8 anni, a scoprire il corpo nascosto dalle foglie mentre giocava davanti casa.

Durante i mesi del processo alla fisioterapista 45enne non sono mancati i colpi di scena, come l’intervista condita da dichiarazioni choc dell’ex marito di Barbara Pasetti.