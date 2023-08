Whatsapp lancia le videochiamate con gli schermi condivisi: come funziona la novità annunciata da Zuckerberg

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Continuano le innovazioni sull’app di messaggistica Whatsapp: dopo le recenti novità in materia di videomessaggi, oggi Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo di un’altra interessante feature, ovvero le videochiamate con schermo condiviso.

Come funzionano le videochiamate con schermo condiviso

Chi si è ritrovato a videochiamare tramite Whatsapp lo sa: il sistema attuale di Whatsapp può essere scomodo. L’app permette di tenere in primo piano solo lo schermo di chi c’è dall’altra parte o il proprio.

Per questo la novità annunciata oggi da Mark Zuckerberg con un post su Facebook sarà gradita a molti: Meta sta per lanciare la possibilità di condividere lo schermo durante una videochiamata su Whatsapp.

Questo sarà particolarmente utile soprattutto durante chiamate di lavoro, perché permetterà ai partecipanti di mostrare lo schermo intero oppure un’applicazione specifica. Una feature già presente su Zoom, Google Meet e altri servizi di videoconferenza.

Sarà possibile farlo anche in modalità orizzontale

Nella nota diffusa da Meta e ripresa da diverse agenzie di stampa, viene specificato che per usarla basterà cliccare sull’icona “condividi”, per poi mostrare o lo schermo o l’app che si vuole far vedere in condivisione.

Tale possibilità varrà sia che si tenga il telefono in orizzontale che in verticale. Nel primo caso, gli ideatori garantiscono un’esperienza di visualizzazione più ampia e immersiva. Le finestre dei partecipanti alla call saranno visibili su un lato dello schermo.

“Che si tratti di condividere documenti di lavoro, riguardare delle foto insieme alla propria famiglia, pianificare una vacanza, fare shopping online con gli amici, o semplicemente aiutare i nonni con la tecnologia – recita la nota – la condivisione dello schermo ti permetterà di mostrare in diretta il tuo schermo durante una videochiamata”

Dalla chat lock ai videomessaggi istantanei: le novità dell’app

Come detto, si tratta dell’ennesima novità per l’app di messaggistica. Nell’ultimo periodo Meta ha annunciato varie nuove funzionalità per Whatsapp, come la chat lock per rendere private le conversazioni – una possibilità già disponibile da tempo su Telegram.

Di recente, invece, è stata introdotta una feature che permette di inviare videomessaggi istantanei: si tratta in sostanza di “vocali ma in versione video”. L’azienda ha annunciato la novità sottolineando infatti come “I messaggi vocali su WhatsApp hanno cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza”.

E ancora: è stata introdotta una funzione che permette di modificare i messaggi entro 15 minuti dall’invio, una manna dal cielo soprattutto per chi tiene a non fare errori grammaticali o si pente di aver detto qualcosa di troppo; dai canali simili a delle newsletter alle funzioni “controllo privacy” e “silenzia chiamate da sconosciuti”, le novità non mancano per gli utenti.