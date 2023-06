Nuova funzione di WhatsApp che lancia i Canali simili a delle newsletter: l'annuncio di Mark Zuckerberg

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Novità in arrivo su WhatsApp. Dopo le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane, sono stati ufficialmente lanciati i Canali. Si tratterà di una sezione separata dalle chat private, dedicata alle comunicazioni da parte di aziende e pubbliche amministrazioni. Come funzionano e cosa cambia per gli utenti.

L’annuncio dei Canali

La nuova funzionalità, annunciata già nelle scorse settimane, è stata ufficializzata ed è al momento disponibile in anteprima per Colombia e Singapore. Nel corso dei prossimi mesi, verrà disponibile anche negli altri Paesi.

Tra i partner dell’iniziativa ci sono l’Organizzazione mondiale della Sanità, l’International Rescue Committee e squadre calcistiche, come il Manchester City.

Fonte foto: Whatsapp Blog Un’anteprima dei Canali dal Blog WhatsApp

Si tratta di una modalità che mostra tra le finestre delle chat qualcosa di molto simile a una newsletter.

I Canali appariranno in una nuova sezione separata, chiamata ‘Aggiornamenti’, che sarà distinta dalle chat private con la famiglia, gli amici e le community.

Queste ultime rimangono “il fulcro dell’utilizzo di WhatsApp”, ha aggiunto l’azienda in un post ufficiale, e “la nostra priorità”.

Come funzionano

L’obiettivo è quella di permettere ad aziende e pubbliche amministrazioni di comunicare, in maniera veloce, con gli utenti iscritti ai singoli canali.

In questo modo, si dà la possibilità di rimanere aggiornati su attività ed eventi e ricevere informazioni in caso di emergenza.

Agli iscritti a un Canale, gli amministratori potranno inviare testi, immagini, video, sticker e anche sondaggi.

Dopo la funzionalità che consente di modificare i messaggi inviati, “la creazione dei Canali è un grande passo che i nostri utenti ci hanno chiesto di fare da anni – hanno dichiarato dall’azienda -. “Riteniamo che sia finalmente giunto il momento di introdurre uno strumento di trasmissione semplice, affidabile e privato“.

La protezione della privacy

Il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, con un post online, ha parlato della sicurezza dei Canali, che aspirano a “diventare il prodotto di messaggistica broadcast più sicuro disponibile, con le solide misure di protezione sulla privacy che le persone si aspettano da WhatsApp”.

Gli amministratori non potranno aggiungere personalmente follower al proprio canale, in modo da preservare la possibilità di scelta e di controllo degli utenti, ma potranno decidere chi potrà partecipare e se renderlo visibile o meno dalla lista dei Canali disponibili.

Dato che l’obiettivo è quello di fornire un servizio aggiornato, ogni 30 giorni i messaggi di un singolo canale verranno eliminati, così da non affollare le chat.