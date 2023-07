Su Whatsapp arrivano i videomessaggi istantanei: come funzionano e cosa cambia rispetto a quelli normali

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Meta si prepara a lanciare un’altra novità su Whatsapp, app di messaggistica nell’ultimo periodo interessata da numerosi cambiamenti nelle funzionalità. L’azienda di Mark Zuckerberg ha annunciato infatti i videomessaggi istantanei: cosa sono e come funzionano.

Meta annuncia i “vocali in versione video”: cosa sono

Nuove possibilità per gli utenti di Whatsapp, con Telegram una delle più popolari e usate app al mondo per mandare messaggi, foto, video e molto altro. Stando ad una nota diffusa da Meta nella giornata di oggi, giovedì 27 luglio 2023, ora tocca ai videomessaggi istantanei.

Spiegati in breve, si tratta in sostanza di “vocali ma in versione video”. L’azienda ha annunciato la novità sottolineando infatti come “I messaggi vocali su WhatsApp hanno cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza”.

Con entusiasmo, hanno quindi lanciato una nuova funzione: “Crediamo che saranno un modo divertente per condividere momenti con tutta l’emozione che trasmettono i video, che sia per augurare buon compleanno, ridere a una battuta, o dare una buona notizia”.

Come funzionano i videomessaggi istantanei di Whatsapp

Come al solito, la novità inizierà ad arrivare ad alcuni prima di altri a seconda della versione installata sul proprio dispositivo. Ci sarà un’icona in più, una piccola videocamera verde sul fondo della barra delle chat.

Premendola, sarà possibile registrare video di massimo un minuto che verranno poi visualizzati con formato circolare. Rispetto ai normali videomessaggi, si potrà registrare la clip in tempo reale e i video non potranno essere salvati o inoltrati. Saranno inviati in modalità muto, ma premendoci sopra sarà possibile anche sentire l’audio.

La stessa funzionalità, sottolinea Meta, “è disponibile anche per immagini, video, GIF e adesivi ed è stata resa compatibile con le reazioni lo scorso anno”. Per i video però è una novità, ma saranno comunque protetti con crittografia end-to-end per garantirne la sicurezza.

Dalla chat lock alle newsletter: le novità dell’app

Come detto, si tratta dell’ennesima novità per l’app di messaggistica. Nell’ultimo periodo Meta ha annunciato varie nuove funzionalità per Whatsapp, come la chat lock per rendere private le conversazioni – una possibilità già disponibile da tempo su Telegram.

In seguito, è stata invece introdotta una funzione che permette di modificare i messaggi entro 15 minuti dall’invio: una manna dal cielo soprattutto per chi tiene a non fare errori grammaticali o si pente di aver detto qualcosa di troppo. E ancora: canali simili a delle newsletter e funzioni “controllo privacy” e “silenzia chiamate da sconosciuti”, le novità non mancano per gli utenti.