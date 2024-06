Svolta nell'omicidio di Pierina Paganelli, indagato Louis Dassilva: convocato in questura insieme alla moglie

Fino a poche ore fa le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli sembravano ad una situazione di stallo, ma giovedì 6 giugno è arrivata la svolta: Louis Dassilva è indagato dalla Procura di Rimini, che – scrive ‘Ansa’ – gli ha notificato un avviso di garanzia. Louis Dassilva è il marito di Valeria Bartolucci, entrambi dirimpettai della 78enne uccisa nella notte del 3 ottobre 2023 nell’autorimessa della palazzina di via del Ciclamino 31. Dassilva, la mattina del 4, fu chiamato da Manuela Bianchi – nuora della vittima – quando la donna rinvenne il cadavere della suocera.

Un indagato nell’omicidio di Pierina Paganelli

Fino al 6 giugno 2024 nel giallo dell’omicidio di Pierina Paganelli non esistevano indagati. Piuttosto, gli investigatori e i media avevano concentrato l’attenzione su quattro persone che orbitavano intorno all’ex infermiera quando era in vita. Si tratta di Manuela Bianchi, sua nuora in quanto moglie del figlio Giuliano Saponi; Loris Bianchi, fratello di Manuela residente a Ravenna, ma presente nella palazzina la sera del delitto.

Ancora, Valeria Bartolucci, dirimpettaia di Pierina Paganelli e infine Louis Dassilva. Dassilva e Manuela Bianchi hanno vissuto una relazione extraconiugale, e proprio il cittadino originario del Senegal è stato iscritto nel registro degli indagati.

Fonte foto: ANSA Svolta nelle indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli. Louis Dassilva è ora indagato. Nel pomeriggio di giovedì 6 giugno è stato convocato in questura insieme alla moglie Valeria Bartolucci

Come riporta ‘Ansa’, la comunicazione è arrivata dal procuratore Daniele Paci, e da questo momento si potrà procedere con gli accertamenti irripetibili come ad esempio la comparazione del Dna.

Come specifica ‘Il Resto del Carlino’, la posizione di Dassilva nel contesto delle indagini si sarebbe dunque aggravata.

Louis Dassilva e la moglie Valeria Bartolucci convocati in questura

‘Ansa’ aggiunge che nel pomeriggio di giovedì 6 giugno Louis Dassilva e Valeria Bartolucci sono stati convocati in questura. Non è dato conoscere cosa sia emerso dagli uffici di piazzale Bornaccini. La moglie era stata convocata in qualità di persona informata sui fatti.

Come specifica ‘Rimini Today’, per Louis Dassilva sarebbe la seconda convocazione in questura, mentre per la moglie Valeria sarebbe la terza volta. Al termine del colloquio, quindi, Daniele Paci ha informato il dirimpettaio di Pierina Paganelli di averlo iscritto al registro degli indagati.

Gli ultimi aggiornamenti

Il giallo dell’omicidio di Pierina Paganelli è perennemente sotto l’attenzione dei media per le frizioni scoppiate tra i quattro personaggi principali della vicenda. Dopo il delitto, Manuela Bianchi aveva riferito ai cronisti che tra lei e Louis Dassilva c’era stata una relazione clandestina, un fatto di cui Valeria Bartolucci non era a conoscenza.

Louis Dassilva aveva riferito che la sera in cui Pierina Paganelli fu uccisa con 29 coltellate, lui si trovava in casa dolorante per via di un incidente, con difficoltà a deambulare. Testimoni, tuttavia, avevano riferito di averlo visto la sera stessa dell’omicidio mentre camminava fuori dalla palazzina senza zoppicare.

Sua moglie Valeria, invece, ha sempre sostenuto la sua innocenza e più volte si è detta convinta che qualcuno avrebbe fatto di tutto per incastrare il marito per motivi anche legati al razzismo.