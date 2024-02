Stop a C'è Posta Per Te di Maria De Filippi il 10 febbraio: perché non va in onda e cosa vedremo al suo posto

Sabato 10 febbraio ‘C’è Posta Per Te‘ di Maria De Filippi subirà un temporaneo stop. Il format riprenderà regolarmente sabato 17 febbraio, una decisione non nuova per le reti Mediaset, che già nel 2022 preferirono non “sfidare” lo share della kermesse in onda su mamma Rai per poi ripartire con la puntata successiva. Le reti di Piersilvio Berlusconi, tuttavia, propongo un grande classico del cinema per colmare il vuoto di tutti i fan della conduttrice e del suo programma.

Stop a C’è Posta Per Te di Maria De Filippi: il motivo

Come detto in apertura, nel 2022 ‘C’è Posta Per Te’ non andò in onda in corrispondenza della finalissima del Festival di Sanremo. Anche quest’anno, sabato 10 febbraio 2024, il format di Maria De Filippi non verrà trasmesso, con l’appuntamento rimandato al 17 febbraio 2024.

La notizia è nota da martedì 6 febbraio, quando sul profilo Instagram ufficiale del programma è stato annunciato lo slittamento della prossima puntata.

Immancabili, su Instagram, le proteste dei fan: “Per colpa di Sanremo”, “A me non interessa Sanremo”, “Maria, forse non avresti fatto audience come Sanremo, ma almeno avresti accontentato chi ti segue”.

Il prossimo appuntamento con ‘C’è Posta Per Te’, quindi, è rimandato alla prima serata di sabato 17 febbraio.

Un kolossal al posto delle buste

A prendere il posto della prima serata di ‘C’è Posta Per Te’ su Canale 5 sarà ‘Titanic‘, il kolossal capolavoro di James Cameron uscito nelle sale nel 1997 e interpretato da Leonardo Di Caprio e Kate Winslet.

Una scelta certamente coraggiosa e che probabilmente consolerà i fan di Maria De Filippi, che promettono che non guarderanno la serata finale del Festival di Sanremo 2024.

I dati Auditel che usciranno domenica 11 febbraio sapranno dirci di più sulle scelte che i fan di ‘C’è Posta Per Te’ faranno questa sera.

Gli stop precedenti

Nel 2023 Mediaset decretò uno stop temporaneo di ‘C’è Posta Per Te’ a seguito della morte di Maurizio Costanzo, e il programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi ritornò il 4 marzo.

L’anno precedente, nel 2022, il giorno 5 febbraio non andò in onda per lo stesso motivo di quest’anno: la concomitanza con la finalissima del Festival di Sanremo condotto da Amadeus.