Scaletta della finale di Sanremo 2024: cantanti, co-conduttore e ospiti di oggi sabato 10 febbraio

Sanremo giunge alla finale e manca ormai poco per scoprire chi vincerà il Festival. Sabato 10 febbraio andrà in scena, infatti, la quinta e ultima serata della 74^ edizione. Ad affiancare Amadeus, dopo Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini ci sarà Rosario Fiorello. Ospiti saranno Luca Argentero, Claudio Gioè per presentare “Màkari 3”, Gigliola Cinquetti per i 60 anni di “Non ho l’età” e il ballerino Roberto Bolle. Sul palco della nave ormeggiata al largo di Sanremo si esibirà il rapper Tedua, mentre in Piazza Colombo sul Suzuki Stage ci sarà Tananai. Sul palco saliranno tutti e 30 i cantanti in gara: ecco la scaletta ufficiale con l’ordine di esibizione.

Il programma della finale di Sanremo 2024

A inizio puntata Amadeus svelerà la classifica provvisoria basata sulla media delle prime quattro serate e darà il via alla votazione che coinvolge solo il televoto. A fine esibizioni sarà stilata la classifica complessiva e le prime cinque canzoni saranno riproposte e si procederà poi, ripartendo da zero per la top five, a una nuova votazione di tutte e tre giurie che decreterà il vincitore: televoto (34%), della sala stampa, tv e web (33%) e delle radio (33%).

La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata sarà proclamata vincitrice di Sanremo 2024.

La scaletta della finale del Festival di Sanremo 2024

Ecco quindi la scaletta con l’ordine di esibizione e uscita dei 30 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024.

Renga e Nek – “Pazzo di te”

– “Pazzo di te” BigMama – “La rabbia non ti basta”

– “La rabbia non ti basta” Gazzelle – “Tutto qui”

– “Tutto qui” Dargen D’Amico – “Onda alta”

– “Onda alta” Il Volo – “Capolavoro”

– “Capolavoro” Loredana Bertè – “Pazza”

– “Pazza” Negramaro – “Ricominciamo tutto”

– “Ricominciamo tutto” Mahmood – “Tuta gold”

– “Tuta gold” Santi Francesi – “L’amore in bocca”

– “L’amore in bocca” Diodato – “Ti muovi”

– “Ti muovi” Fiorella Mannoia – “Mariposa”

– “Mariposa” Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

– “Fino a qui” Alfa – “Vai!”

– “Vai!” Irama – “Tu no”

– “Tu no” Ghali – “Casa mia”

– “Casa mia” Annalisa – “Sinceramente”

– “Sinceramente” Angelina Mango – “La noia”

– “La noia” Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

– “I p’ me, tu p’ te” Emma – “Apnea”

– “Apnea” Il Tre – “Fragili”

– “Fragili” Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

– “Ma non tutta la vita” The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

– “Un ragazzo una ragazza” Maninni – “Spettacolare”

– “Spettacolare” La Sad – “Autodistruttivo”

– “Autodistruttivo” Mr.Rain – “Due altalene”

– “Due altalene” Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

– “Il cielo non ci vuole” Sangiovanni – “Finiscimi”

– “Finiscimi” Clara – “Diamanti grezzi”

– “Diamanti grezzi” Bnkr44 – “Governo Punk”

– “Governo Punk” Rose Villain – “Click boom!”

Gli ospiti della quinta serata di Sanremo: tributo a Gigliola Cinquetti

La quinta e ultima serata vedrà diversi ospiti alternarsi sul palco dell’Ariston:

l’attore Luca Argentero , protagonista di “Doc”;

, protagonista di “Doc”; l’attore Claudio Gioè, per presentare “Màkari 3”,

per presentare “Màkari 3”, la cantante Gigliola Cinquetti, per i 60 anni di “Non ho l’età”;

per i 60 anni di “Non ho l’età”; il ballerino Roberto Bolle.

Il co-conduttore sarà Fiorello

Il quinto e ultimo co-conduttore ad affiancare Amadeus sarà Rosario Fiorello.

Amico di vecchia data col conduttore, “Ciuri” è stato presente alla prima edizione presentata da Amadeus e ci sarà anche per quella del 2024 che, come apertamente dichiarato, dovrebbe essere almeno per ora l’ultima di Sebastiani.