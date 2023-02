Morto Maurizio Costanzo, stop a Uomini e Donne, Amici e C'è posta per te: Mediaset "sospende" Maria De Filippi

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

“In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di ‘Uomini e Donne’ non andrà in onda” venerdì 24 febbraio. Questa la decisione di Mediaset, in segno di rispetto alla moglie del giornalista e conduttore televisivo, Maria De Filippi, volto storico della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Il tweet di Mediaset

La notizia del rinvio della puntata di ‘Uomini e Donne’, in programma per il pomeriggio di venerdì 24 febbraio, è arrivata direttamente da Mediaset.

Ecco il tweet pubblicato poco dopo le ore 14:

In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di “Uomini e Donne” non andrà in onda. — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) February 24, 2023

Quando va in onda solitamente Uomini e Donne

‘Uomini e Donne’, solitamente, va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:45.

Poi, in replica su La5, alle 19:50.

Il programma è nato nel 2001: il format della trasmissione consiste nel formare coppie tramite una breve conoscenza tra ragazzi e ragazze interessati a una relazione.

Nel mondo della tv, ‘Uomini e Donne’ è noto per aver lanciato il ruolo dei ‘tronisti’.

Saltano anche Amici e C’è posta per te

Per il momento la nota stampa della Mediaset riguarda unicamente Uomini e donne, ma è plausibile che siano sospese anche le puntate di ‘Amici‘, sia il daytime che la puntata di domenica 26 febbraio, il giorno prima dei funerali di Maurizio Costanzo.

Per quanto riguarda ‘C’è posta per te’, pare che le ultime due puntate siano state posticipate a sabato 4 marzo e sabato 11 marzo 2023.

Da quanto erano sposati Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi si sono conosciuti nel 1989 durante un convegno sulla pirateria cinematografica a Venezia.

Il 28 agosto 1995 si sono sposati e nel 2004 hanno adottato Gabriele (preso in affido due anni prima).

Per Costanzo si è trattato del quarto matrimonio dopo quelli con Lori Sammartini, Flaminia Morandi e Marta Flavi.