SONDAGGIO - Scoppia la polemica tra Giambruno e Mentana per le parole sugli stupri, con chi sei d'accordo?

Andrea Giambruno, compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nonché conduttore di Diario del Giorno su Rete4, è finito nella bufera. L’anchorman e giornalista, infatti, fa discutere per alcune parole dette in trasmissione a proposito degli ultimi episodi di violenza sessuale registrati in Italia, tra il caso della 19enne di Palermo e quello delle giovani di Caivano.

“Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo – ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi” aveva detto Giambruno, che poi replicando al direttore di Libero Quotidiano Pietro Senaldi aveva aggiunto: “Se eviti di salire in macchina con uno sconosciuto magari non incorri in quel pericolo“.

Parole che non sono piaciute al direttore di TG La7 Enrico Mentana che ha subito replicato con un post sui social provocatorio: “Ok, la linea è questa: se esci di casa non puoi poi lamentarti che son venuti i ladri. Se vai allo stadio a fare il tifo non puoi sorprenderti perché dei violenti ti menano. Se esci col portafogli per fare la spesa e te lo rubano, beh te la sei cercata. Se sei donna e vai in giro la sera in minigonna o senza reggiseno, se sei ancora fuori dopo mezzanotte, o se ti bevi un bicchiere di troppo, poi non stupirti se ti violentano“.

Rivolgendosi a Giambruno, mai nominato direttamente, Mentana ha quindi scritto: “Ma se segui questa logica, e fai il giornalista in tv, che tu sia single o maritato, quando dici una fesseria col botto, e mezzo mondo ti salta addosso, sai bene a chi dare la colpa“.

Insomma, una polemica a distanza che ha animato tv e social. E intanto Giambruno, intervistato dal Corriere della Sera, si è difeso: “Ho premesso che era un atto abominevole compiuto da bestie. Mi sono raccomandato di fare attenzione perché, purtroppo, il malintenzionato lo trovi”.

