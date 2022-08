Si diffonde l'influenza del pomodoro: cos'è, quali sono i sintomi e le cure, come si trasmette

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Si sta diffondendo con tutta probabilità un nuovo virus che causa la tomato flu o tomato fever, ovvero influenza del pomodoro o febbre del pomodoro. Il primo focolaio è emerso molto lontano da noi, anche se, come abbiamo imparato durante il corso della pandemia di Covid, non è detto che il patogeno non possa arrivare fino a noi.

Oltre 100 casi di influenza del pomodoro tra i bambini

Nel Kerala, uno stato della parte meridionale dell’India, il nuovo virus ha colpito diversi bambini al di sotto dei 5 anni. L’infezione è già considerata come endemica, e non causerebbe la morte.

Tuttavia, vista la pessima gestione dell’emergenza Covid nel Paese, le autorità sanitarie stanno prestando particolare attenzione a quello che sta succedendo.

Il primo caso è stato identificato a inizio maggio, e a luglio si contavano almeno 82 bimbi che avevano i caratteristici sintomi della malattia.

Altri casi 26 casi, di bambini tra 1 e 9 anni, sono poi stati riportati nello stato dell’Orissa. Altri ancora sono emersi in quello del Tamil Nadu. Finora nessun’altra area del mondo sarebbe interessata.

Fonte foto: ANSA Un’operatrice sanitaria dentro un reparto di malattie infettive.

Quale virus causa l’influenza del pomodoro: cosa sappiamo

Non è chiara la causa dell’influenza del pomodoro. Non avrebbe alcun legame con il Covid, e dunque con il virus Sars-Cov-2. Potrebbe invece avere collegamenti con chikungunya e la febbre dengue, causate da punture di zanzare.

Si pensa anche che possa essere causata da una variante del virus che causa la mani piedi bocca, una delle sette malattie esantematiche che colpiscono i bambini nei primi anni di vita.

L’ipotesi più accreditata, però, è che questa particolare patologia sia causata da un nuovo virus, o da un virus noto diventato patogeno.

Quali sono i sintomi caratteristici dell’influenza del pomodoro

I sintomi dell’influenza del pomodoro sono simili a quelli del Covid, dell’influenza vera e propria, e altre malattie come la dengue.

Febbre.

Stanchezza.

Dolori articolari e muscolari.

Nausea e vomito.

Diarrea.

Disidratazione.

Tuttavia il sintomo più caratteristico è un rash cutaneo che si trasforma in vesciche di colore rosso e dolorose, simili a quelle causate dal vaiolo delle scimmie, che si ingrandiscono fino a raggiungere le dimensioni di pomodori.

Come si cura e quali sono i farmaci consigliati in questi casi

Non esistono terapie specifiche, ma, come spesso accade con questi tipi di malattia, esistono cure per i singoli sintomi. Le autorità sanitarie indiane consigliano il paracetamolo per la febbre e i dolori.

Considerando che l’influenza del pomodoro sarebbe particolarmente contagiosa, è consigliato anche una quarantena di 5 o 7 giorni. (A proposito: sono cambiate le regole per l’isolamento Covid, come spiegato qui).

Come per ogni malattia virale o batterica, sono raccomandate l’igiene personale e la sanificazione delle superfici, dei vestiti e della biancheria della casa.