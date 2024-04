Scuole aperte d'estate con il piano da 400 milioni di euro del governo Meloni: Valditara sblocca i fondi

Scuole aperte a luglio, agosto e primi di settembre: il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato il decreto che sblocca i 400 milioni di euro finalizzati a finanziare le attività che gli istituti scolastici potranno svolgere durante il periodo estivo.

Scuole aperte in estate fino al 2025

Il provvedimento riguarda le scuole primarie e secondarie per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.

L’obiettivo del governo è quello di inserire nei due mesi e mezzo estivi altre 1.714 milioni di ore di attività scolastiche destinate a un bacino d’utenza stimato fra 800.000 e 1,3 milioni di studenti.

Ma i percorsi estivi potranno eventualmente essere ampliati dalle scuole con iniziative proprie grazie ad accordi con famiglie, enti locali, università, organizzazioni del terzo settore e associazioni sportive.

Non solo studio

I fondi stanziati fanno capo al Programma nazionale Scuola e competenze 2021-2027. I soldi finanzieranno progetti per attività ricreative, sportive, musicali, teatrali e a tema ambientale. Accanto ad esse anche attività di potenziamento disciplinare così come iniziative volte a favorire l’inclusione e la socialità.

I docenti interessati potranno aderire su base volontaria e saranno pagati per queste attività extra, nei limiti delle risorse disponibili.

Per i docenti stabilito poi un aumento di stipendio da 160 euro al mese in più nel 2024. Ma il pacchetto scuola nella mente di Valditara comprende numerose novità, da un diverso esame di maturità alla bocciatura per chi occupa.

Il commento di Valditara

“Lo avevamo promesso lo scorso anno e ora, anche grazie a un incremento sostanzioso dei fondi, siamo in grado di mettere in campo un Piano estate ampliato e rinnovato”, ha dichiarato Valditara.

L’obiettivo è avere “una scuola che sia punto di riferimento per gli studenti e per le famiglie anche d’estate, con sport, attività ricreative, laboratori o attività di potenziamento, ricorrendo a tutte le sinergie positive possibili, dagli enti locali alle associazioni del terzo settore”.

“Una scuola – ha aggiunto il ministro – che sia sempre più un luogo aperto, parte integrante della comunità per tutto l’anno, realizzando attività di aggregazione e formazione soprattutto per i bambini e i ragazzi che, in estate, non possono contare su altre esperienze di arricchimento personale e di crescita a causa delle esigenze lavorative dei genitori o di particolari situazioni familiari”.