Valditara contro l'occupazione degli studenti nelle scuole, ministro propone bocciatura: "No alla promozione"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara vuole la bocciatura per gli studenti che occupano o danneggiano una scuola. Lo ha detto visitando il liceo Severi Correnti di Milano, dove una occupazione di alcuni giorni ha portato a danni quantificati in circa 70 mila euro.

Valditara contro l’occupazione degli studenti nelle scuole

“Stiamo studiando una norma per far sì che chi occupa, se non dimostra di non essere coinvolto nei fatti, risponda civilmente dei danni che sono stati cagionati”.

Queste le parole, riportate da Ansa, del ministro Valditara che nella mattinata di oggi, lunedì 12 febbraio, ha visitato il liceo Severi Correnti di Milano dopo l’occupazione partita il 30 gennaio e durata tre giorni.

Fonte foto: ANSA

È una presunzione di colpevolezza, ha spiegato, che “solo dimostrando di essere del tutto estraneo uno può vincere. Chi occupa, chi compie un atto illecito, deve rispondere dei danni”.

Valditara propone bocciatura per studenti che occupano

“Questa è una mia riflessione personale: credo che studenti di questo tipo non possano essere promossi all’anno successivo”, ha aggiunto il ministro dell’Istruzione.

“Se non si dà un segnale forte da un punto di vista disciplinare – ha argomentato – vuol dire che la scuola non risponde in modo serio. Chi fa questi atti di devastazione non ha, a mio avviso, capito il messaggio educativo della scuola”.

Comunque, ha precisato Valditara, “sarà l’autonomia delle singole scuole a decidere” su eventuali provvedimenti disciplinari.

L’occupazione al liceo di Milano

Al liceo Severi Correnti di Milano è stata compiuta “un’azione militare, di guerriglia. Qui ci sono diversi reati commessi, oltre all’interruzione di pubblico servizio c’è danneggiamento e violenza privata”, ha dichiarato il ministro.

L’occupazione della scuola da parte degli studenti è partita il 30 gennaio ed è durata tre giorni, con un bilancio pesante di danni quantificati in circa 70 mila euro.

“Fatti di questo tipo sono inaccettabili – ha detto – considerando che lo statuto scolastico prevede anche le autogestioni, luoghi di dibattito democratico consentiti agli studenti, rispettosi della legge e del bene pubblico”.

Invece “non si è voluto nessun dialogo con le istituzioni scolastiche, si è rifiutata la pratica democratica dell’autogestione e si è voluto non soltanto occupare ma addirittura sfregiare e devastare la scuola”.

Per questo “credo personalmente che bene hanno fatto le forze di polizia a fare un sopralluogo e a trasmettere gli atti alla Procura: questi reati devono essere perseguiti. Chi sarà individuato responsabile deve essere condannato penalmente e, inoltre, chi è responsabile deve risarcire alla scuola i danni”, ha concluso Valditara.