Aumento stipendi docenti annunciato dal ministro Valditara: 160 euro al mese in più nel 2024, ecco da quando

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato un significativo aumento per gli stipendi dei docenti nel 2024, effetto diretto dell’ultima legge di Bilancio. Una notizia gradita per gli insegnanti, che dovrebbero ricevere in media 160 euro in più al mese come risultato del decreto anticipi. L’incremento dovrebbe riflettersi nelle buste paga a partire da aprile 2024, e si aggiunge agli annunciati benefici del prossimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che potrebbe portare a un aumento medio complessivo di 300 euro in due anni.

Aumento stipendi docenti da quando: l’annuncio del ministro Valditara

L’aumento negli stipendi dei docenti dovrebbe scattare già dalla mensilità di aprile 2024. L’arrivo della misura è stata ricordata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nel corso dell’evento ‘Valore Italia’ organizzato dalla Lega a Bari.

In precedenza, il ministro aveva già chiarito i dettagli dell’intervento. “Dopo il contratto che abbiamo chiuso, abbiamo destinato 300 milioni di euro per aumentare gli stipendi dei docenti e di tutto il personale della scuola.”

“Dopo gli ultimi aumenti, la posizione dei docenti italiani nelle graduatorie europee, secondo i dati Invalsi, è migliorata” spiegava Valditara.

“Prima eravamo all’ultimo posto, ora abbiamo superato Francia, Portogallo, Finlandia e Svezia. È un dato che migliorerà ancora con le risorse che sono state destinate all’aumento dei contratti del personale statale nell’ultima legge di bilancio”.

Aumento stipendi docenti da 160 euro al mese, da dove arrivano le risorse

Il rapporto semestrale dell’Aran ha evidenziato Un significativo aumento delle retribuzioni per il triennio 2022-2024, ammontante a circa 10 miliardi di euro, è stato sottolineato dal rapporto semestrale dell’Aran.

Un effetto legato al “decreto anticipi” (D.L. n. 145/2023), il quale ha generato un aumento congiunturale del 16,6% delle retribuzioni nel pubblico impiego nel dicembre 2023.

Il beneficio medio derivante dall’aumento delle retribuzioni è di circa 160 euro al mese a regime, considerando la suddivisione delle cifre percepite su base mensile.

Questo importo, che dovrebbe rimpinguare la busta paga dei docenti da aprile 2024, è comunque già visualizzabile nell’area riservata di NoIPA.

Come cambia lo stipendio dei docenti con il nuovo CCNL

Il Ministro Valditara, che di recente ha parlato anche delle novità per l’esame di maturità 2024, aveva già menzionato in precedenza queste cifre anche in relazione al nuovo Contratto Collettivo, ancora in fase di stipula, il quale potrebbe determinare un aumento complessivo di circa 300 euro in media in un biennio.

In base alle rilevazioni Invalsi, citate dallo stesso Ministro, i nuovi parametri consentirebbero all’Italia non solo di mettersi a pari ma di superare, sul piano degli emolumenti ai propri insegnanti, diversi Stati Europei.