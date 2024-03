Scooter sbanda a Caprino Veronese forse per la strada bagnata: morto il conducente, ferito il passeggero

Giornalista professionista, si occupa di attualità e politica parlamentare seguendo i lavori di Camera e Senato. Laureato in Giurisprudenza, muove i primi passi nel giornalismo scrivendo di cronaca e politica in Puglia per poi collaborare con alcune testate nazionali.

Incidente mortale nella notte in provincia di Verona. Un motociclista di 40 anni ha perso la vita cadendo dallo scooter che stava guidando, mentre il passeggero (coetaneo della vittima) è rimasto ferito a causa dell’impatto. Il sinistro si è consumato Caprino Veronese, in località Ceredello, sulla strada provinciale 29. Il conducente avrebbe perso il controllo della moto finendo sull’asfalto. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, in cui probabilmente ha giocato un ruolo il manto stradale bagnato.

L’incidente stradale nella notte sulla strada provinciale

L’incidente si è consumato nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo. Erano circa le 2.30, infatti, il conducente dello scooter ha perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto insieme al passeggero che viaggiava con lui.

Il sinistro si è verificato al chilometro 11 della strada provinciale 29 che collega Caprino veronese alla frazione di Ceredello. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i soccorritori del 118.

Caprino Veronese, in provincia di Verona, dove si è verificato l’incidente mortale in cui ha per la vita il 40enne

Per cause ancora in fase di accertamento lo scooter sarebbe uscito dalla carreggiata e i due 40enni sarebbero rovinosamente finiti per strada.

La strada bagnata potrebbe aver causato lo sbandamento

Stando alle informazioni disponibili, si esclude che nell’incidente siano stati coinvolti anche altri veicoli. È probabile, infatti, che il conducente abbia perso il controllo del mezzo a causa del manto stradale bagnato.

L’impatto, in ogni caso, è stato fatale per il conducente. La sua morte, infatti, è stata accertata dal personale medico giunto sul posto.

Mentre il passeggero sarebbe stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale di Peschiera del Garda, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La vittima, come riportato dal quotidiano ‘L’Arena‘, sarebbe un 40enne di origine romena residente a Milano che lavora però in zona come muratore.

Altri tre incidenti mortali in poche ore

Nella stessa notte, un incidente stradale simile si è verificato nel sud della Sardegna dove un ragazzo di 28 anni è morto mentre rientrava a casa in moto a Villasimius.

Anche in questo caso, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi sull’asfalto. Un altro drammatico incidente si è verificato nella serata di sabato 9 marzo a Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso: una ragazza di 19 anni è morta a causa di uno scontro tra due auto in cui altre 4 persone sono rimaste ferite.

Qualche ora prima, nella mattinata del 9 marzo, un uomo di 61 anni è morto finendo fuori strada sull’autostrada A14 tra Faenza e Forlì. A nulla è servito l’arrivo del personale medico.