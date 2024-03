Morta una ragazza di 19 anni nello scontro tra due auto a Godega vicino Treviso, ferite altre quattro persone

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Drammatico incidente stradale nella serata di sabato in provincia di Treviso. Una ragazza di 19 anni è morta e altro quattro persone sono rimaste ferite in un violento scontro tra due auto avvenuto a Godega di Sant’Urbano.

Scontro tra due auto a Godega di Sant’Urbano

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 9 marzo, a Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso.

Secondo quanto riporta il Gazzettino, attorno alle 19.30 c’è stato un violento scontro tra due auto sulla variante di Pianzano, a poca distanza dall’uscita dell’autostrada A28.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso

Treviso Today riferisce che l’incidente è avvenuto tra via Baver e via Colbassa e ha coinvolto una Suzuki Swift e un Maggiolone Volkswagen.

Morta una ragazza di 19 anni

Nell’incidente è morta una ragazza di 19 anni che era alla guida della Suzuki. Secondo quanto riporta Treviso Today si chiamava Marika Loprese ed era residente a Mareno di Piave (Treviso).

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma per la ragazza non c’è stato niente da fare: era già morta quando è stata tirata fuori dalle lamiere dell’auto.

Quattro feriti

Altre quattro persone sono rimaste ferite nello scontro tra le due auto. Si tratta delle due amiche della vittima che erano in macchina con lei, due ragazze di 18 e 17 anni.

Una è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Conegliano, l’altra in elisoccorso al Ca’ Foncello di Treviso: non sarebbero in pericolo di vita.

Feriti, ma in modo più lieve, gli occupanti dell’altra auto, una mamma 38enne e il figlio di 14 anni, portati al pronto soccorso di Conegliano.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente riportata da Treviso Today, la Suzuki con a bordo le tre giovani avrebbe attraversato l’incrocio a forte velocità andando sbattere contro la Volkswagen.

Violentissimo l’urto, dopo l’impatto la Swift si sarebbe ribaltata più volte andando a finire contro le barriere laterali.

I carabinieri si stanno occupando dei rilievi per cercare di determinare le cause e l’esatta dinamica del drammatico incidente stradale.