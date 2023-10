Sciopero generale di treni e mezzi pubblici 19-20 ottobre: fasce orarie e corse garantite da Trenitalia-Italo

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Venerdì nero per chi usufruisce dei mezzi di trasporto pubblico per muoversi. Per il 19 e il 20 ottobre (la giornata colpita per intero dai disagi sarà quella di venerdì) è stato indetto lo sciopero generale dei treni e dei mezzi pubblici di trasporto. Lo stop è previsto in tutta Italia e coinvolgerà treni, aerei, bus, metro e tram, oltre che il settore scolastico. Come per ogni agitazione, sono previste fasce orarie e corse garantite per permettere lo spostamento dei lavoratori e degli studenti nelle ore di maggiore interesse.

Sciopero del trasporto pubblico: fasce orarie garantite

Il trasporto locale, in città e regionale, è quello che maggiormente colpisce studenti e lavoratori (lo sciopero colpirà anche i voli). Nelle giornate del 19 e 20 ottobre sono previste le solite fasce di garanzia. Queste possono variare da città a città e da Regione a Regione, ma in linea di massima permettono lo spostamento nella prima mattinata (dalle 7:00 alle 9:00) e nel tardo pomeriggio (dalle 17:00 alle 21:00).

Da quanto si apprende, a Roma l’Atac non sarà in funzione dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio. A Milano Atm è coinvolto nello sciopero su orari diverse: le metropolitane dopo le 18 e fine a fine servizio, mentre le linee di superficie dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino a fine servizio.

Fonte foto: ANSA Sciopero generale dei treni e dei mezzi pubblici previsto dalle 21:00 del 19 alle 21:00 del 20 ottobre

Sciopero Trenitalia: fasce orarie in caso di sciopero

Dal sito di Trenitalia si apprende che lo sciopero generale dei treni si svolgerà dalle ore 21:00 del 19 ottobre alle ore 21:00 del 20 ottobre. I treni, in questa fascia, potranno subire cancellazioni o variazioni. Il personale coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper.

Saranno però garantiti i servizi essenziali, come da regolamento (Legge 146/1990) in caso di sciopero, per i giorni feriali. Le corse garantire sono previste dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come da Orario ufficiale Trenitalia e Trenord).

Sciopero Italo: elenco dei treni garantiti

Anche il gruppo Italo aderisce allo sciopero. L’orario della mobilitazione generale è lo stesso e i treni non garantiti sono numerosi. Nell’elenco delle corse garantite si prevedono i treni in partenza prima dello sciopero o nelle fasce orarie sopra descritte.

Non garantiti, secondo comunicazione di Italo, sono invece (l’elenco non è completo, per quello visitare il sito Italo):

Torino-Bari delle ore 12:20 (19/10/2023)

Bari-Torino delle ore 13:00(19/10/2023)

Torino-Reggio Calabria delle ore 13:20(19/10/2023)

Torino-Salerno delle ore 15:30 (19/10/2023)

Napoli-Genova delle ore 16:20 (19/10/2023)

Torino-Napoli delle ore 16:30 (19/10/2023)

Milano-Napoli delle ore 18:20 (20/10/2023)

Milano-Venezia delle ore 21:03 (20/10/2023)

Torino-Roma Termini delle ore 19:25 (20/10/2023)

Milano-Venezia delle ore 19:35 (20/10/2023)

Milano-Roma Termini delle ore 19:40 (20/10/2023)