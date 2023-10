Scholz perde elezioni in Germania in Baviera-Assia, peggior sconfitta SPD dal Dopoguerra: vola estrema destra

Un terremoto politico scuote la Germania e rimette in discussione gli equilibri: la coalizione che sostiene il governo Scholz ha perso le elezioni in Baviera e Assia. Il partito di maggioranza relativa SPD ha incassato il peggior risultato a partire dal Dopoguerra.

AfD vola in Assia e Baviera

Se a leccarsi le ferite è la coalizione SPD di centrosinistra guidata da Olaf Scholz (sostenuta dai Verdi e dal partito liberale FDP), a festeggiare è il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD), che è arrivato terzo in Baviera e secondo nell’Assia.

I risultati preliminari danno AfD oltre il 18% in Assia e oltre il 14% in Baviera.

Fonte foto: ANSA I due co-presidenti di Alternative für Deutschland (AfD): Tino Chrupalla e Alice Weidel

Si tratta, in entrambi i casi, di un risultato storico. Storico, ma non inatteso in quanto ampiamente previsto dai sondaggi pre-elettorali.

Chi ha vinto le elezioni statali in Germania

Le elezioni sono state vinte da CSU in Baviera e da CDU nell’Assia, rispettivamente con il 34 e il 36 per cento dei voti circa.

Nessuna delle due forze politiche intende coinvolgere l’estrema destra di AfD.

Sempre i risultati preliminari certificano il tonfo per il centrosinistra di SPD: 15% (-5) in Assia e 8% (-2) in Baviera.

Segnale per il governo di Scholz

I risultati nei Land di Assia e Baviera rappresentano un messaggio per il governo centrale.

La politica migratoria è stata al centro del dibattito pubblico e dell’attenzione degli elettori.

Secondo gli exit poll di Infratest Dimap, l’83% di tutti i votanti in Baviera e il 73% in Assia hanno dichiarato di volere una “diversa politica di asilo e migrazione, in modo da far arrivare meno persone”.

Forse a pesare sul voto anche il passo indietro della Germania dopo il muro contro muro con il governo italiano sul ruolo delle Ong nei salvataggi in mare.

Queste ultime elezioni statali tedesche hanno portato con sé un elemento di originalità rispetto al passato: di norma al centro delle elezioni locali ci sono sempre stati temi locali, come la sicurezza nei centri capoluogo, i trasporti e l’istruzione.

Oggi gli elettori hanno dimostrato di interessarsi anche a macro temi come l’immigrazione e l’andamento dell’economia.

Recentemente, nel presentare il bilancio 2024, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che la Germania deve prepararsi a stringere la cinghia.

Il risultato certifica la perdita di fiducia a livello locale nel governo di Olaf Scholz, a due anni dall’inizio del mandato.