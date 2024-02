Angelina Mango vince la finale di Sanremo 2024: Ghali chiede lo stop al genocidio, Amadeus ricorda le foibe

Angelina Mango vince la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Serata finale di Sanremo 2024 iniziata con l’inno nazionale di Mameli, seguito dalla Banda dell’Esercito Italiano che infine ha lasciato il teatro Ariston sulle note della Marcia d’Ordinanza. La serata finale vede Fiorello in veste di co-conduttore. Grandi ospiti per la finalissima: Roberto Bolle, il ballerino italiano conosciuto in tutto il mondo che si è esibito sulle note del ‘Bolero’. Amadeus ha celebrato il Giorno del Ricordo sulle note di ‘Io Che Amo Solo Te’ di Sergio Endrigo, che “si traferì come profugo nel sud Italia, ed il suo destino è quello di molti altri italiani”. Ghali ha riferito un messaggio del suo amico alieno: “Stop al genocidio!”.

Sanremo 2024, Geolier di nuovo fischiato

La serata finale del Festival di Sanremo si è aperta con la lettura della classifica provvisoria che ha visto Geolier al primo posto. Subito dopo qualcuno dal pubblico ha cominciato a fischiare, e Amadeus si è trovato costretto a intervenire per difendere l’onorabilità dei cantanti in gara.

Il conduttore e direttore artistico ha detto: “Un po’ è come essere allo stadio: ci sono gruppi e fan, prego di applaudire e anche di esprimere disappunto ma vi chiedo solo il rispetto per tutti e 30 i cantanti in gara”.

Fonte foto: ANSA Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2024 Geolier ha ricevuto di nuovo fischi per il primo posto nella classifica provvisoria

Sanremo 2024, Amadeus celebra il giorno del ricordo

La finale del Festival di Sanremo 2024 corrisponde con il Giorno del Ricordo, per questo Amadeus ha ricordato le vittime delle foibe e il sacrificio degli esuli istriani, giuliani e dalmati.

Il conduttore ha introdotto il momento di raccoglimento con le note di ‘Io che amo solo te’ di Sergio Endrigo, che “si traferì come profugo nel sud Italia, ed il suo destino è quello di molti altri italiani”.

Fonte foto: ANSA Amadeus ha celebrato il Giorno del Ricordo a Sanremo 2024

“Le milizie di Tito misero in atto una strage di massa facendo morire uomini, donne e bambini nelle Foibe”, ha ricordato Amadeus, per poi dedicare un pensiero a quella “vicenda dimenticata che ci fa riflettere sul valore della memoria e del ricordo”.

Sanremo 2024, l’appello di Ghali: “Stop al genocidio”

Ghali, in gara con il brano ‘Casa Mia’, si è presentato sul palco in compagnia del suo amico alieno ribattezzato Rick Cholino. Dopo l’esibizione Amadeus gli ha consegnato i fiori e l’artista ha ringraziato gli autori, l’orchestra, il suo team e ha salutato la mamma.

Infine, ha chiesto a Rick Cholino se volesse dire qualcosa e l’alieno, timidamente, gli ha suggerito qualcosa all’orecchio. Ghali, poi, lo ha riferito al microfono: “Stop al genocidio!”.

Fonte foto: ANSA Ghali ha gridato: “Stop al genocidio” dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo 2024

Sanremo 2024, Fiorello canta “Farfallina Qua Qua”

Irrompe Fiorello e si ritorna sul caso del Ballo del Qua Qua e la gag con John Travolta. Il co-conduttore chiede ad Amadeus: “Per te conta di più il testo o la musica?”, il direttore artistico risponde: “Entrambe le cose”, e Fiorello propone di sperimentare un testo leggero su una musica impegnata. “In Italia non conoscono bene il Ballo del Qua Qua, in America ora la ballano anche Leonardo Di Caprio e Martin Scorsese“.

Fiorello sceglie la musica di ‘Farfallina’ di Luca Carboni e, sugli accordi di pianoforte, intona il tormentone di Romina Power. Il risultato è ‘Farfallina Qua Qua‘.

Fonte foto: ANSA Per stemperare le polemiche sul ‘Ballo del Qua Qua’ di John Travolta, Fiorello propone ‘Farfallina Qua Qua’, il testo di Romina Power sulla musica di un grande classico di Luca Carboni

Il premio ‘Città di Sanremo’ a Pippo Balistreri

Amadeus e Fiorello, senza preavviso, hanno consegnato il premio ‘Città di Sanremo’ a Pippo Balistreri, da 41 anni Direttore di Palco del Festival di Sanremo.

Fonte foto: ANSA Il Direttore di Palco Pippo Balistreri ha ricevuto il premio ‘Città di Sanremo’ dopo 41 anni di presenze al Festival

Sanremo 2024: tutti i premi

Questi i premi assegnati durante la serata finale:

premio della Critica : Loredana Bertè – Pazza

: Loredana Bertè – Pazza premio della Sala stampa : Angelina Mango – La noia

: Angelina Mango – La noia premio al Miglior testo : Fiorella Mannoia – Mariposa

: Fiorella Mannoia – Mariposa premio alla Migliore composizione musicale: Angelina Mango – La noia

Sanremo 2024, la classifica finale

Ecco la classifica finale:

Angelina Mango – La noia Geolier – I p’me, tu p’te Annalisa – Sinceramente Ghali – Casa mia Irama – Tu no Mahmood – Tuta Gold Loredana Bertè – Pazza Il Volo – Capolavoro Alessandra Amoroso – Fino a qui Alfa – Vai! Gazzelle – Tutto qui Il Tre – Fragili Diodato – Ti muovi Emma – Apnea Fiorella Mannoia – Mariposa The Kolors – Un ragazzo una ragazza Mr. Rain – Due altalene Santi Francesi – L’Amore in bocca Negramaro – Ricominciamo Tutto Dargen D’Amico – Onda Alta Cugini di campagna – Lettera 22 BigMama – La rabbia non ti basta Rose Villain – Click Boom! Clara – Diamanti grezzi Renga e Nek – Pazzo di te Maninni – Spettacolare La Sad – Autodistruttivo BNKR44 – Governo punk Sangiovanni – Finiscimi Fred De Palma – Il cielo non ci vuole