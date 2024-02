Geolier fischiato a Sanremo 2024 per il primo posto alla classifica provvisoria, Amadeus: "È come allo stadio"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Anche durante le fasi di apertura per la finalissima del Festival di Sanremo 2024 il rapper partenopeo Geolier è stato fischiato: il contesto è stata la classifica provvisoria presentata da Amadeus prima dell’inizio della gara. Il conduttore e direttore artistico, dopo aver annunciato il primo posto, è dovuto intervenire per invitare una parte del pubblico a smettere di fischiare e a rispettare l’artista.

Geolier di nuovo fischiato a Sanremo 2024

La finalissima del Festival di Sanremo 2024 si è aperta con la classifica provvisoria letta da Amadeus e trasmessa sullo schermo. Una novità, quella dell’ultima sera, dal momento che nelle serate precedenti è stata letta solamente la top 5.

Quando è arrivato il momento di annunciare il primo posto, il conduttore e direttore artistico ha fatto il nome di Geolier, e dopo i primi applausi sono arrivati i fischi e i “booh” da alcune persone presenti in platea.

Geolier è stato di nuovo fischiato al Festival di Sanremo 2024: Amadeus ha letto la classifica provvisoria e sono scoppiate le proteste

Un episodio immediatamente collegato a quanto accaduto venerdì 9 febbraio, dopo la proclamazione del vincitore della serata dedicata ai duetti e alle cover.

Geolier, una vola proclamato vincitore, è stato inondato di fischi e ha visto alcuni spettatori lasciare il teatro indignati, con un vistoso imbarazzo negli occhi di Amadeus e Lorella Cuccarini.

L’intervento di Amadeus

Amadeus, visibilmente sorpreso per la nuova ondata di fischi contro la posizione di Geolier nella classifica provvisoria, non si è tirato indietro dal contestare il comportamento del pubblico.

Il conduttore ha condannato il gesto: “Capisco e fa parte della storia di Sanremo. Un po’ è come essere allo stadio: ci sono gruppi e fan, prego di applaudire e anche di esprimere disappunto ma vi chiedo solo il rispetto per tutti e 30 i cantanti in gara“.

La classifica provvisoria

Di seguito la classifica provvisoria presentata da Amadeus prima della finalissima di Sanremo 2024:

Geolier Angelina Mango Annalisa Ghali Irama Mahmood Alessandra Amoroso Loredana Bertè Diodato Alfa Il Volo Emma Gazzelle Fiorella Mannoia The Kolors Il Tre Santi Francesi Mr. Rain Negramaro Ricchi e Poveri Dargen D’Amico BigMama Rose Villain Clara Maninni Renga e Nek BNKR44 La Sad Fred De Palma Sangiovanni

Il commento di Geolier sui fischi ricevuti dopo la serata dei duetti

Intervistato dal ‘Corriere della Sera’ per un commento su quanto accaduto all’Ariston, Gemitaiz non ha nascosto il suo sgomento.

“È stato il momento più brutto della mia carriera”, ha confessato. Quindi: “È stato bruttissimo in realtà, io mi sono preparato un sacco, ho fatto di tutto per portare questi tre mostri, poi vincere e salire sul palco con le persone che fischiano, che se ne vanno”.

Il rapper, infatti, era salito sul palco insieme a Luché, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio.