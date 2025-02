San Marino Song Contest per andare all'Eurovision, i big di Sanremo 2025 ci provano: chi potrebbe partecipare

L’Eurovision Song Contest si avvicina e alcuni big che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2025 si starebbero fiondando verso San Marino per tentate di accedere alla grande gara che si disputerà a Basilea, in Svizzera, in primavera. Ciò non sarebbe una novità: nel 2022 toccò ad Achille Lauro, quando partecipò all’Esc di Torino con l’inedito Stripper per rappresentare, appunto, la Repubblica del Titano.

I big di Sanremo a San Marino, le indiscrezioni

Come detto in apertura, non sarebbe la prima volta in cui i big italiani che hanno partecipato al Festival di Sanremo tentano di accedere all’Eurovision Song Contest come rappresentanti di San Marino.

Anche nel 2025, quindi, alcuni artisti italiani starebbero pensando a rilanciarsi attraverso il San Marino Song Contest. L’indiscrezione arriva dall’Adnkronos.

Fonte foto: ANSA Nel 2022 Achille Lauro, reduce dall’esperienza sanremese, partecipò al San Marino Song Contest con il brano Stripper. Per l’edizione 2025 dell’Eurovision alcuni big in gara a Sanremo 2025 potrebbero fare la stessa scelta

Adnkronos non è ancora in grado di fornire i nomi dei big di Sanremo che potrebbero partecipare alla gara di San Marino, ma secondo l’agenzia alcuni artisti avrebbero già presentato la loro candidatura.

Per scoprire quali dei big di Sanremo 2025 parteciperanno al San Marino Song Contest bisognerà attendere la conferenza stampa che si terrà il 25 febbraio in via Asiago 10, presso il palazzo Rai.

Cos’è il San Marino Song Contest 2025

Il San Marino Song Contest 2025, un tempo Una voce per San Marino, è il concorso che decreta l’artista che parteciperà all’Eurovision Song Contest per rappresentare la Repubblica del Titano.

La manifestazione si terrà sabato 8 marzo presso il Teatro Nuovo di Dogana e sarà condotta da Francesco Facchinetti e Flora Canto. Il pubblico da casa potrà seguire la diretta su San Marino Tv, Rai Radio Due e RaiPlay.

La gara prevede la partecipazione di venti artisti senza distinzioni tra Big e Giovani, un unico blocco dal quale verrà votato il nome dell’artista che rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest.

Quando si terrà l’Eurovision

L’Eurovision Song Contest andrà in scena il 13, 15 e 17 maggio e si terrà a Basilea, in Svizzera, presso l’arena St. Jakobshalle. La Svizzera ospita la competizione dopo la vittoria dell’artista Nemo nell’edizione 2024.

A condurre il Contest saranno tre donne, Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker. I Paesi in lista per l’arena sono 38. Nel frattempo Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia, ha annunciato la sua decisione di non partecipare all’Eurovision.

Nelle ultime settimane è scoppiata la polemica per il brano scelto dall’artista estone Tommy Cash, Espresso Macchiato, una parodia sull’Italia.