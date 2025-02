Espresso Macchiato di Tommy Cash, testo e significato: cosa dice la canzone che porterà all'Eurovision 2025

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È la canzone del momento. In queste ore si sta parlando molto di Espresso Macchiato, il brano che il rapper estone Tommy Cash porterà all’Eurovision 2025. La canzone sta facendo molto discutere in Italia per i tanti riferimenti agli stereotipi sugli italiani, suscitando polemiche e richieste di censura anche da parte di esponenti politici. Ecco il testo del brano.

Espresso Macchiato di Tommy Cash

Espresso Macchiato è la nuova hit del rapper estone Tommy Cash. Uscita lo scorso dicembre, la canzone ha ottenuto un notevole successo online, con oltre due milioni di click su YouTube.

In particolare dopo la vittoria nei giorni scorsi all’Eesti Laul 2025, una sorta di Sanremo estone.

Vincendo la competizione canora, il brano è stato scelto per rappresentare l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025 che si terrà a Basilea in Svizzera dal 13 al 17 maggio.

In un mix di inglese e italiano maccheronico, Espresso Macchiato sembra una parodia della cultura italiana, piena di riferimenti agli stereotipi più noti sull’Italia.

Il testo della canzone dell’Estonia all’Eurovision 2025

Ecco il testo integrale di Espresso Macchiato di Tommy Cash:

Mi amore Mi amore Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore Por favore Espresso macchiato corneo

Mi amore Mi amore Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore Por favore Espresso macchiato

Ciao bella I’m Tommaso Addicted to tobacco I like my coffee very importante

No time to talk mi scusi My days are very busy And I just own this little ristorante

Life may give you lemons When dancing with the demons No stresso, no stresso No need to be depresso

Mi amore Mi amore Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore Por favore Espresso macchiato corneo

Mi amore Mi amore Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore Por favore Espresso macchiato

Mi like to fly privati With 24 carati Also mi casa very Grandioso

Mi money numeroso I work around the clocko That’s why I’m sweating like a mafioso

Life is like spaghetti Hard until you make it No stresso, no stresso It’s gonna be espresso

Mi amore Mi amore Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore Por favore Espresso macchiato

Espresso macchiato Espresso macchiato Espresso macchiato.

Cosa dice la canzone

Tommy Cash (vero nome Tomas Tammemets) è noto in patria per i suoi testi esagerati e lo stile grottesco e surreale ed Espresso Macchiato non fa eccezione.

Dal testo, dal linguaggio volutamente approssimativo e maccheronico, viene fuori una immagine caricaturale del modo stereotipato con cui gli stranieri vedono gli italiani.

La canzone è piena di riferimenti agli stereotipi sull’Italia, dalla passione per il caffè fino agli spaghetti e alla mafia.

Ma non solo, nel testo ci sono anche molti riferimenti al lusso e ai soldi, che sembrano indicare una critica alla cultura dell’ostentazione della ricchezza.

Anche il video è dello stesso tono: si vede il rapper a mezzobusto che fa espressioni plateali mentre beve un caffè, non un espresso italiano ma un americano.

Le polemiche in Italia

Dopo l’annuncio della partecipazione di Espresso Macchiato al prossimo Eurovision, in Italia si sono moltiplicate le polemiche.

Sui social si è scatenato il dibattito, tra chi considera la canzone una offesa all’Italia e chi una parodia bonaria e ironica.

Ma c’è anche chi è andato oltre, come il Codacons o il senatore leghista Gian Marco Centinaio, che hanno chiesto di escludere la canzone dall’Eurovision.