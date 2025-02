Tommy Cash con Espresso Macchiato scatena polemiche, attacco della Lega: "Fuori dall'Eurovision"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Ancora polemiche in Italia sulla canzone Espresso Macchiato di Tommy Cash, con cui il cantante rappresenterà l’Estonia al prossimo Eurovision Song Contest. La Lega e il Codacons chiedono che il pezzo sia escluso dalla competizione canora europea.

Le proteste della Lega contro Espresso Macchiato

Il vicepresidente del Senato, il leghista Gian Marco Centinaio, ha chiesto su Instagram di escludere la canzone Espresso Macchiato dall’Eurovision Song Contest 2025, che comincerà il 13 maggio a Basilea, in Svizzera.

“Questo cantante estone si è qualificato con un brano in cui parla in un italiano maccheronico di qualcuno che si è arricchito solo bevendo caffè e ‘sudando come un mafioso'” ha scritto il vicepresidente del Senato.

Fonte foto: ANSA Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio

“Dovrebbe venire in Italia a vedere come lavora la gente perbene prima di permettersi di scrivere canzoni così stupide e piene di stereotipi. Se c’è qualcuno che ha trovato il modo di fare soldi facili insultando e approfittando degli altri, questo è lui” ha poi concluso.

L’esposto del Codacons

Anche l’associazione dei consumatori Codacons ha criticato duramente la canzone e ha presentato un esposto perché sia rimossa dalla scaletta dell’Eurovision Song Contest.

La ragione sarebbe la presenza nel testo di: “Cliché negativi associati alla cultura italiana, come il legame tra l’Italia e la mafia, e fa riferimento in maniera stereotipata a simboli come il caffè e gli spaghetti”.

“Se le canzoni con contenuti sessisti sono state escluse, non sarebbe opportuno escludere anche un brano che offende un’intera cultura e rischia di diffondere messaggi errati?” conclude il comunicato.

Che canzone è Espresso Macchiato

Espresso Macchiato è una canzone che, più che dell’Italia, parla del modo stereotipato con cui gli stranieri vedono gli italiani. Sarà cantata all’Eurovision Song Contest da Tommy Cash, rapper e visual artist estone.

Lo stile di Tommy Cash, in tutte le sue opere e non solo nelle canzoni, è estremamente surreale. Una tendenza che si riflette perfettamente nel testo di Espresso Macchiato, nella performance con cui il cantante la rappresenta sul palco e nel video musicale.

Anche la base, prodotta da Johannes Naukkarinen che nel 2023 ha curato un’altra canzone dell’Esc di grande successo, Cha Cha Cha, richiama alcune delle sonorità tipicamente associate all’Italia.