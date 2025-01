Pier Luigi Bersani contro Giorgia Meloni, stoccata su bollette e Soros: poi lo scontro con Italo Bocchino

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Non ha detto nulla di lavoro, sanità e bollette”. Così Pier Luigi Bersani a Otto e Mezzo commenta la conferenza di fine anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attaccando la premier anche per quanto detto su Elon Musk e George Soros. Bersani è stato protagonista anche di un acceso scontro con Italo Bocchino.

Pier Luigi Bersani contro Giorgia Meloni

Nella puntata del 9 gennaio di Otto e Mezzo su La7 Pier Luigi Bersani ha attaccato Giorgia Meloni commentando quanto detto dalla premier durate la tradizionale conferenza stampa di fine anno, che per la seconda volta di fila si è tenuta invece agli inizi di gennaio.

L’ex leader del Pd afferma che sono due le cose che lo hanno colpito della conferenza di Meloni.

La prima è “l’assoluzione con benedizione di Trump e di Musk, che parlano come se fossero il dottor Stranamore, ma lei dice che non è vero”.

La stoccata su lavoro e bollette

La seconda è che “non ho sentito una parola, né una idea, sulla vita comune dell’Italia”, dice Bersani.

Si fa una conferenza stampa all’anno, “ma vuoi dirci qualcosa” su lavoro, sanità e bollette? “Niente, zero”.

“A me fa abbastanza impressione – spiega – che Meloni non prenda atto dei problemi che ci sono, perché in quella conferenza stampa che fai una volta all’anno non è che puoi rivolgerti solo ai giornalisti che ti chiedono di Trump, ma dovresti anche dire qualcosa agli italiani”.

Elon Musk e George Soros

Bersani critica Meloni anche per quanto detto su Elon Musk, dopo le accuse di ingerenza nella politica europea lanciata da diversi governi Ue contro l’uomo più ricco del mondo, Ceo di SpaceX e Tesla e proprietario di X.

Da Meloni “cose stravaganti”, dice l’esponente Pd: “Si salva sempre in corner tirando in ballo Soros. Ma Soros con Musk c’entra come il burro con la ferrovia”.

“Soros è monopolista di un’infrastruttura satellitare mondiale? È dentro l’amministrazione americana? È parte del sistema industriale americano? È padrone di una piattaforma e di un algoritmo come quello di X?”, incalza Bersani.

“Non sono fan di Soros – aggiunge – ricordo che ha speculato contro la lira, ma quanto vale in termini di patrimonio rispetto a Musk?”. E poi, “quanti soldi vale” l’esplicito appoggio di Musk al partito di estrema destra AFD in Germania?

Lo scontro con Bocchino

Nel corso della puntata di Otto e Mezzo c’è stato poi un battibecco tra Bersani e un altro degli ospiti di Lilli Gruber, Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia.

L’ex premier cita gli ultimi dati Istat su lavoro e occupazione per criticare l’operato del governo Meloni, l’ex parlamentare di AN e PdL risponde che “i dati che riporta Bersani sono completamente falsi”.

“Bocchino, trattieniti – ribatte Bersani – I dati che ho citato sono esatti”. “Non mi minacci – replica Bocchino – non mi spaventi”.

“Tu tantomeno – risponde Bersani – Sono dati esatti. Mi fa paura che un governo e i suoi sostenitori non siano in grado nemmeno di pronunciare i problemi”.