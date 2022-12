Partito Democratico, Elly Schlein si candida alla segreteria e attacca Giorgia Meloni

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

“Non ce ne facciamo niente di una premier donna che non difende le donne” dice così Elly Schlein sciogliendo la riserva sulla sua candidatura alla segreteria del Pd e ufficializzando la sua corsa alle primarie del partito. La deputata ha attaccato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il lancio del suo “processo costituente” nel corso dell’evento ‘Parte da Noi’, a Roma, tra la calca di sostenitori che all’annuncio hanno risposto intonando “Bella ciao”.

Pd, la candidatura di Elly Schlein

“A chi mi chiede perché la scelta di candidarmi, la risposta è semplice: perché vedo che c’è una voglia condivisa di ricostruire una comunità. E questo è un valore aggiunto che noi vogliamo portare a prescindere da quello che sarà l’esito del congresso e delle primarie” ha spiegato l’ex vicepresidente dell’Emilia Romagna che sfiderà nella corsa alla segreteria del Pd il suo presidente Stefano Bonaccini, al quale ha voluto mandare “un abbraccio” ricordando le elezioni regionali vinte insieme.

Avanzando la sua candidatura Schlein ha sottolineato di non correre per una “resa dei conti identitaria, ma per fare il nuovo Pd, tenere insieme la comunità e salvaguardare il suo pluralismo, le sue diversità, ma senza rinunciare a una identità chiara, comprensibile e coerente. Non è una sfida da leggere nella divisione fra riformismo e radicalità, c’è un campo comune: come cambiare il modello di sviluppo neoliberista che si è rivelato insostenibile”.

Elly Schlein: il pensiero alla sorella

“Sono stati giorni difficili per me, avevo proprio bisogno di vedervi, di stare insieme” ha esordito Schlein, rivolgendo un pensiero alla sorella Susanna, prima consigliere dell’Ambasciata italiana ad Atene, coinvolta recentemente in un attentato.

“Mando un abbraccio forte alla mia famiglia, a mia sorella, a mio cognato, ai miei genitori, per la forza che mi trasmettono” ha aggiunto.

Fonte foto: ANSA Elly Schlein durante il lancio della sua candidatura alla segreteria del Pd

Elly Schlein attacca Giorgia Meloni

Durante il lancio della sua campagna per la segreteria del Partito Democratico, Schlein non ha risparmiato stoccate al presidente del Consiglio e neanche all’ex compagno di partito Matteo Renzi.

“Non tutte le leadership femminili sono femministe, non ce ne facciamo niente di una premier donna che non aiuta le altre donne, che non ne difende i diritti. Nella manovra si restringe opzione donna e si differenziano le donne sulla base dei figli”, ha detto la deputata mettendo Giorgia Meloni nel mirino.

“Non ce ne facciamo niente di una premier donna che non difende le donne, a partire dal loro corpo. Se Giorgia Meloni vuole aiutare le donne perché non approva un congedo paritario di mesi, come in Spagna e in Finlandia? Quella sì che è una misura che aiuta le donne” ha aggiunto.

“A Renzi, che dice di averci portato in Parlamento, dico di non dimenticare che per quanto mi riguarda a portami in Parlamento furono 50 mila preferenze. Renzi ha il merito di aver spinto me e tanti altri fuori dal Pd con una gestione arrogante. Ha ridotto il Pd in macerie e poi se n’è andato” ha detto ancora Schlein attaccando il leader di Italia Viva.