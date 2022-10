Pace tra Meloni e Berlusconi, la lista dei ministri: Salvini e Tajani vicepremier, sì Casellati senza Ronzulli

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Pace fatta nel centrodestra, dopo l’incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. I leader di Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno superato le incomprensioni che stavano mettendo a rischio la maggioranza.

Dopo un’ora e mezzo di riunione privata in via della Scrofa a Roma, nel quartier generale di FdI, i due hanno annunciato che la coalizione si presenterà compatta al Colle per la formazione del Governo.

Da quanto è emerso, tuttavia, non tutti i nodi sono stati sciolti e non tutte le richieste del Cav sono state accolte. C’è ancora incertezza sulla squadra dei ministri.

Incontro tra Meloni e Berlusconi: fuori Ronzulli, entra Casellati

Sembra ormai chiaro che Licia Ronzulli, la fedelissima di Silvio Berlusconi, non farà parte dell’Esecutivo. Al Lungotevere Ripa potrebbe arrivare infatti Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa.

Il suo nome per il ministero della Salute sarebbe stato fatto dal Cav dopo le resistenze dell’alleata sul nome della senatrice forzista ed ex infermiera.

Fonte foto: ANSA La presidente del Consiglio in pectore Giorgia Meloni.

In quota azzurra dovrebbe entrare nel Governo anche Elisabetta Casellati, ex presidente del Senato, in qualità di titolare delle Riforme.

Per il coordinatore nazionale Antonio Tajani, invece, sembra assicurato il posto da vicepremier, da spartire con Matteo Salvini, e il ruolo di numero uno di un ministero chiave.

La lista dei possibili ministri del governo Meloni dopo il vertice

A Forza Italia dovrebbero andare cinque ministeri. Uno in meno della Lega, che però starebbe giocando la carta Giorgetti come se fosse il nome di un tecnico super partes.

Secondo le più recenti indiscrezioni, il prossimo Cdm dovrebbe essere composto come segue.

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Giovanbattista Fazzolari (Fratelli d’Italia) o Giuseppe Chiné (tecnico “draghiano”).

(Fratelli d’Italia) o (tecnico “draghiano”). Ministro dell’Economia: Giancarlo Giorgetti (Lega).

(Lega). Ministro della Giustizia: Carlo Nordio (Fratelli d’Italia).

(Fratelli d’Italia). Ministro degli Affari esteri: Antonio Tajani (Forza Italia).

(Forza Italia). Ministro dell’Interno: Matteo Piantedosi (tecnico vicino alla Lega).

(tecnico vicino alla Lega). Ministero della Difesa: Adolfo Urso (Fratelli d’Italia)

(Fratelli d’Italia) Ministro dello Sviluppo economico: Guido Crosetto (Fratelli d’Italia). In via Veneto potrebbe tornare la competenza in materia energetica che nel governo Draghi è passata al Mite.

(Fratelli d’Italia). In via Veneto potrebbe tornare la competenza in materia energetica che nel governo Draghi è passata al Mite. Ministro delle Infrastrutture: Matteo Salvini (Lega).

(Lega). Ministro dell’Agricoltura: Gian Marco Centinaio (Lega).

(Lega). Ministro della Transizione ecologica: Gilberto Pichetto (Forza Italia).

(Forza Italia). Ministra del Lavoro: Marina Calderone (tecnica vicina a Fratelli d’Italia).

(tecnica vicina a Fratelli d’Italia). Ministro della Pubblica amministrazione: Alessandro Cattaneo (Forza Italia) o Sestino Giacomoni (Forza Italia). Entrambi sono in lizza per il ruolo di sottosegretario del Mef.

(Forza Italia) o (Forza Italia). Entrambi sono in lizza per il ruolo di sottosegretario del Mef. Ministra delle Riforme: Elisabetta Casellati (Forza Italia).

(Forza Italia). Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie: Roberto Calderoli (Lega).

(Lega). Ministra dell’Università e della Ricerca: Anna Maria Bernini (Forza Italia).

(Forza Italia). Ministra dell’Istruzione: Simona Baldassarre (Lega).

(Lega). Ministra per le Disabilità: Erika Stefani (Lega).

(Lega). Ministro della Salute: Francesco Rocca (tecnico proposto da Forza Italia), Guido Bertolaso (tecnico proposto da Fratelli d’Italia) o Letizia Moratti (indipendente, gradita sia a FI che a FdI).

Quando iniziano le consultazioni e quando viene nominato il Governo

Le consultazioni dovrebbero iniziare nella giornata di giovedì. Il presidente Sergio Mattarella potrebbe però aspettare la chiusura del Consiglio europeo, venerdì sera, per avviarle.

Il giuramento, salvo intoppi, potrebbe avvenire dunque già domenica o lunedì. Ma da qui a quella data è possibile che tutto cambi ancora una volta.