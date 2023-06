Omicidio Giulia Tramontano, gli ultimi messaggi del fidanzato alla 29enne uccisa: "Che madre sei?"

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Proseguono le indagini per far luce su tutti gli aspetti ancora oscuri della morte di Giulia Tramontano, uccisa incinta di 7 mesi dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, reo confesso. Sono stati svelati gli ultimi messaggi che la coppia si è scambiata prima dell’atroce delitto di Senago.

I messaggi tra Giulia Tramontano e il fidanzato

Il testo dei messaggi è stato condiviso oggi, sabato 3 maggio 2023, da agenzie di stampa come Adnkronos. Risalgono al 25 maggio, due giorni prima dell’omicidio che il 30enne barman e compagno di Giulia Tramontano ha già confessato di aver commesso.

Lei, si è scoperto anche grazie alla testimonianza della sorella Chiara, sapeva già tutto da mesi: a gennaio 2023, già incinta, ha raccontato alla sua famiglia di aver scoperto del tradimento di Alessandro Impagnatiello, ma la loro relazione è andata avanti lo stesso.

Fonte foto: ANSA - Instagram Le autorità hanno confermato il fermo in carcere per Alessandro Impagnatiello

Nei giorni scorsi, la 29enne si era però decisa a lasciarlo, stufa delle sue menzogne e della situazione con l’altra donna (che ha incontrato). “Accetta la mia decisione e chiudiamo il discorso” aveva scritto lei, in un messaggio in cui spiegava le sue ragioni, “così da non aspettarmi più nulla e trovare la mia pace”.

Cosa ha detto Alessandro Impagnatiello alla 29enne

Nello scambio, Giulia Tramontano gli aveva anche detto che i due avrebbero condiviso casa “finché sarà necessario”. Sempre la sorella, nella denuncia di scomparsa aveva riferito ai carabinieri che la 29enne voleva forse tornare a casa dei suoi per poi trovare altra sistemazione.

Lui, invece, nelle sue risposte ha provato a calcare la mano sulla gravidanza in corso: “Veramente prima ancora di far nascere un bambino tu vuoi già dividerci? Vuoi farlo nascere con due genitori già separati? Ma che madre sei?“. Un ricatto morale di fronte al quale lei non avrebbe ceduto.

A quel punto, lei gli ha risposto: “L’importante è che tu sia un buon padre, io penso a me, tranquillo”. Impagnatiello ha replicato così: “Ma ti sembra normale parlare così con un bambino in pancia?“. Giulia ha insistito: “Non mi sembra normale far arrivare invece una persona a questo limite“.

La madre dà del mostro al figlio reo confesso

Pochi giorni dopo, i due si sono incontrati e a quel punto lui l’ha uccisa. Stando alla sua ricostruzione, ritenuta poco plausibile dagli inquirenti, l’avrebbe accoltellata per “non farla soffrire” dopo che lei stessa si sarebbe inferta alcune ferite. In seguito, ha cercato per due volte di liberarsi del corpo dandogli vuoto.

Chi indaga ritiene il suo gesto premeditato: avrebbe addirittura cercato online come ucciderla. La madre di Impagnatiello, nel frattempo, ha espresso parole durissime nei confronti del figlio che ha ucciso la compagna e il figlio in grembo.

“Alessandro è un mostro, lo so. Io le chiedo perdono, da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono per aver fatto un figlio così, io chiedo perdono a tutta la famiglia” ha detto, per poi aggiungere: “Perché lo hai fatto? Hai rovinato la vita a tutti“.