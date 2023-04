Nuovo terremoto a Napoli nella zona dei Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.8, la situazione

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

L’ennesimo terremoto ha colpito Napoli nella zona dei Campi Flegrei. La scossa di magnitudo 2.8 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle 7:54. In pochi minuti la popolazione ha avvertito almeno quattro eventi sismici, uno dei quali in corrispondenza di un boato.

Terremoto nei Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 2.8

Come detto in apertura, alle 7:54 del mattino un evento sismico di magnitudo 2.8 è stato registrato nella zona dei Campi Flegrei.

Secondo ‘Fanpage’, i residenti hanno avvertito almeno quattro scosse in pochi minuti, una delle quali seguita da un boato.

Una nuova scossa di terremoto ha colpito i Campi Flegrei con magnitudo 2.8. Paura tra i residenti

Per il momento non si registrano danni a persone o cose. Su Twitter intanto piovono i commenti dei residenti che postano la loro esperienza non senza preoccupazione.

Il terremoto è stato avvertito maggiormente ad Agnano, Fuorigrotta e Bagnoli, ma il sisma ha raggiunto anche i Campi Flegrei, dunque Pozzuoli, Bacoli e Quarto.

Come riporta l’Ingv, l’origine del sisma è stata localizzata a 2 km di profondità con epicentro – scrive ‘Napoli Today’ – tra Pozzuoli e i quartieri di Napoli ovest.

Le testimonianze dei residenti

“La terra trema a Napoli!”, scrive una utente preoccupata su Twitter. Non mancano le proteste, con un iscritto che commenta: “Viviamo su uno dei vulcani più pericolosi del mondo”.

“Ormai non c’è giorno in cui non ci sia una scossa di terremoto”, scrive un altro, che aggiunge: “Come negli anni ’80, un incubo che si ripete”.

A proposito della successione di quattro scosse segnalate dagli abitanti, un altro utente commenta: “Le ultime due alle 7.55 , consecutive e davvero molto forti. Forse tra le più forti percepite ultimamente”.

C’è chi fa dell’ironia, alludendo allo scudetto oppure confessando di non mettere più la sveglia in quanto le scosse arrivano sempre nel mattino.

Lo sciame sismico sui Campi Flegrei

Solamente ieri, venerdì 14 aprile, i quotidiani locali hanno documentato che nella zona dei Campi Flegrei si sono verificate almeno dieci scosse in appena trenta ore.

Gli esperti, per questo motivo, parlano di uno sciame sismico con eventi che colpiscono il capoluogo campano almeno una volta al giorno.

Solamente nel mese di marzo Pozzuoli è stata il centro di almeno due eventi sismici, il primo di magnitudo 2.6 e il secondo di magnitudo 2.2. Più in generale i Campi Flegrei, nel 2023, sono stati spesso martoriati dai terremoti con scosse che hanno raggiunto anche la magnitudo 3.0 nel mese di febbraio.