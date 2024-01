Nuovo messaggio di Amadeus a Sinner su Sanremo 2024, il video sul tennista: "Qualcuno ti sconsiglia di venire"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Jannik Sinner non andrà a Sanremo 2024, declinando l’invito pubblico che gli era stato rivolto dal conduttore e direttore artistico del Festival, Amadeus. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, lo ha spiegato lo stesso tennista fresco vincitore dell’Australian Open nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sostenendo di doversi allenare in vista dei prossimi impegni, a partire dal torneo Atp di Rotterdam (12-18 febbraio).

Dopo l’invito declinato e le parole del presidente della Fitp, Angelo Binaghi, che ha parlato di “delusione” nel caso in cui il campione andasse al festival, Amadeus è intervenuto al Tg1: “C’è qualcuno che ti sconsiglia di venire ma noi faremo sempre il tifo per te”.

Il direttore artistico del Festival è poi tornato a rivolgersi a Sinner in un video pubblicato nelle storie di Instagram in cui si dice “dispiaciuto” per il fatto che il fuoriclasse altoatesino non sarà presente sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024.

“Caro Jannik, quando ti ho invitato a Sanremo l’ho fatto con il cuore, pensando di interpretare il desiderio di milioni di italiani. Certamente non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito. Sanremo deve includere, non deve dividere. Non ti volevo mettere in imbarazzo“, ha detto Amadeus.

“Se deciderai di non venire – ha sottolineato con un sorriso – io lo capirò. Naturalmente siamo dispiaciuti, ma non cambia nulla, faremo sempre un gran tifo per te. Caro Jannik, solo una richiesta: guarda Sanremo, e fai il tifo per noi“.