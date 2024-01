Amadeus invita Sinner al Festival di Sanremo 2024, il video su Instagram: "Vieni a prenderti standing ovation"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo la straordinaria vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open si è tornati a parlare di una sua possibile presenza al teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2024. Il tennista, per il momento, non sembra convintissimo ma il direttore artistico e conduttore Amadeus ha ufficializzato l’invito.

Il nuovo invito a Sanremo di Amadeus a Sinner

In una Story pubblicata su ‘Instagram’ Amadeus ha invitato ufficialmente Jannik Sinner a Sanremo. Il direttore artistico e conduttore del Festival ha detto: “Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama, questo messaggio è per te Jannik, sono qui per farti pubblicamente l’invito a venire al Festival. Tutti me lo chiedono, c’è la grande gioia di vederti a Sanremo. Non devi ballare o cantare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso da parte di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi”.

Amadeus ha poi aggiunto: “Vieni a Sanremo Jannik, quando vuoi in una delle 5 serate. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta, ciao Jannik, sei il numero uno“.

Fonte foto: ANSA

Jannik Sinner.

Cosa aveva detto Sinner sull’ipotesi Sanremo

In un’intervista concessa a ‘La Repubblica’, a proposito dell’ipotesi di vederlo sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2024, Jannik Sinner aveva dichiarato: “Eh, Sanremo… Non lo so, non ne ho idea. Però, conoscendomi, se posso non ci vado“.

Cosa farà Sinner dopo la vittoria agli Australian Open

Sempre nell’intervista a ‘La Repubblica’, Jannik Sinner ha parlato di cosa lo attende dopo la vittoria agli Australian Open contro Medvedev: “Io sono sempre lo stesso ragazzo dell’altro ieri. Il momento è bellissimo, ma adesso ci tranquillizziamo e ci rimettiamo in riga. C’è tanto lavoro da fare e non vedo l’ora perché mi piace. Abbiamo realizzato una cosa bella, che ci fa capire che sto facendo le cose giuste. L’importante è vivere in modo sereno con il mio team e lavorare perché gli avversari ormai mi conoscono, s’è visto a Melbourne e dunque devo migliorare tanto”.

Allenamenti a parte, nella giornata di giovedì 1° febbraio Jannik Sinner sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.